La rider sabadellenca Queralt Castellet ha guanyat la medalla d’or en els X Games celebrats a Aspen (Estats Units). Castellet s’ha imposat en la categoria SuperPipe femenina en un podi on per primera vegada a la història no hi ha pujat cap competidora nord-americana, i la sabadellenca ha estat la primera no americana en guanyar la competició des del 2009.

Enguany els X Games d’Aspen han estrenat un estil, jam session, en què les riders han anat fent rondes una darrere l’altra. Un format que buscava fomentar la creativitat perquè els espectadors poguessin veure més trucs.

Castellet pràcticament ha dominat la competició des de la segona ronda, moment en què ja optava al podi, però la sabadellenca ha ofert la seva millor versió en l’última tanda. Aleshores, les seves principals competidores han patit diverses caigudes i Queralt Castellet ha pogut fer els seus millors trucs per acabar pujant al més alt del podi. En segon i tercer lloc han quedat les japoneses Kurumi Imai i Haruna Matsumoto respectivament.

Amb aquesta victòria la sabadellenca es manté en la segona posició de la classificació general de la Copa del Món FIS. En el següent vídeo es pot veure la competició, amb Castellet, per exemple, en el minut 22.