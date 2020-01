L’Ajuntament exposa avui les millores urbanístiques a la Rambla Ibèria

L’Ajuntament de Sabadell explicarà avui als veïns de la Rambla Ibèria el procés de millora que es durà a terme en aquest espai de la ciutat. La reunió es durà a terme a les 19 h al centre cívic de Gràcia, a la plaça del Treball. Es tracta d’uns treballs que es duran a terme per allargar el carril bici que ha d’acabar unint Sabadell amb Sant Quirze del Vallès.

La Junta de Govern Local de Sabadell va aprovar el 18 de novembre adjudicar les obres d’allargament entre els carrers de Pau Claris i Viladomat a Artífex Infraestructures SL, i que compta amb un pressupost de 388.043,37 euros. Els treballs haurien d’haver començat aquesta setmana, però el temporal de la setmana passada ha obligat a posposar l’arrencada.

Es tracta d’una millora que ha de permetre ampliar el carril bici a través de la plaça del Mil·lenari. Quedarà pendent la connexió final amb Sant Quirze del Vallès, on hi hauria l’enllaç amb un altre carril bici que es preveu construir en aquest municipi. La infraestructura permetrà arribar fins a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a través de les obres que ja s’estan fent per arribar al campus a través de diversos vials.

Les obres comptaran amb una ampliació de les voreres, plantar-hi arbres, reformar el ferm i instal·lar enllumenat nou. D’aquesta manera, el traçat se sumarà al ja existent a la Rambla Ibèria, la Ronda Ponent, l’Eix Macià o l’avinguda de la Concòrdia, entre altres. La durada dels treballs serà de mig any.