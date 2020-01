Desactivat l’episodi de contaminació a Sabadell

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat que desactiva l’episodi d’alta contaminació per partícules a tot Catalunya declarat aquest dissabte. Els nivells de partícules PM10 que es van mesurar eren alts en diferents estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) per pols africana.

Des de Territori es recomana en aquests episodis reduir l’activitat física a l’aire lliure, sobretot la de persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars, i desplaçar-se a peu o amb bicicleta o fent ús del transport públic. És a dir, reduir els desplaçaments amb vehicle privat.

L’episodi es va declarar dissabte després de registrar 23 superacions del valor límit diari (50 micrograms per metre cúbic) de PM10 a estacions de la Zona de Protecció Especial de la Conurbació de Barcelona, així com a diferents punts de la resta de Catalunya. En alguns d’aquests punts de mesurament, els nivells van ser superiors al valor de 80 micrograms per metre cúbic de mitjana diària a la Zona de Protecció Especial de la Conurbació de Barcelona.