Les campiones continentals del Club Natació

Reines d’Europa. La selecció espanyola, amb tres waterpolistes del Club Natació Sabadell –Laura Ester, Maica Garcia i Judith Forca–, van proclamar-se campiones d’Europa a Budapest en superar Rússia per 13 a 12. Segona medalla d’or per a Ester i Garcia després de l’aconseguida fa sis anys, curiosament, al país magiar davant la selecció dels Països Baixos. La primera per a la sabadellenca Judith Forca.

Des del xiulet inicial ja va quedar clar que les russes, fidels al seu estil anàrquic i de ràpides transicions, es convertiria en un os molt difícil de rosegar. En els primers setze minuts, els atacs es van acabar imposant a les defenses (8-8). A partir del tercer període, la final va entrar en un nou escenari. Les russes, liderades per una incombustible Ekaterina Prokofyeva, van situar un perillós 8 a 10 a l’electrònic del Duna Arena.

Afortunadament, i com ja és un costum, Maica Garcia, màxima golejadora de la final amb quatre dianes, va sortir per escurçar la diferència juntament amb l’exnedadora Anni Espar per tornar a situar l’empat a 10 abans del darrer període. Arribava l’hora del caixa o faixa i la selecció espanyola va oferir la seva millor versió. Parcial de 5 a 0 per deixar tocades de mort les d’Alexandr Gaidukov, que veien com Laura Ester, decisiva al llarg de l’Europeu, es convertia en un mur infranquejable demostrant el perquè del recentment guardó com a millor waterpolista del 2019.

Edu Lorio, subcampió d’Europa

El porter del CN Sabadell, Edu Lorrio, va penjar-se la medalla de plata amb la selecció espanyola després d’una fatídica i amarga tanda de penals davant l’amfitriona Hongria (14-13).