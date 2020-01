L’exgracienc Aleix Gómez, campió d’Europa amb Espanya

El sabadellenc Aleix Gómez va proclamar-se campió d’Europa amb la selecció espanyola en superar Croàcia per 22 a 20 a Estocolm. L’extrem, format a les categories de l’OAR Gràcia, va ser el màxim golejador de la selecció de Jordi Ribera amb cinc dianes, tres d’elles des de 7 metres –100% d’efectivitat–, i dues de camp a camp quan la selecció balcànica jugava amb set jugadors de camp. Gómez va ser decisiu en situar el 19 a 19 i el 21 a 20.

El combinat nacional, que defensava corona a l’Europeu de Noruega, Suècia i Àustria, va mantenir un duel frec a frec al llarg dels 60 minuts. La selecció croata va dur la iniciativa al marcador durant bona part del primer temps fins al tram final dels primers 30 minuts (12-11). A la segona meitat, es va repetir la tònica entre dues seleccions (22-20).

De veure’l des de casa, a ser clau

El passat 16 de desembre, el tècnic Jordi Ribera donava la llista definitiva dels 19 jugadors que disputarien l’Europeu de Noruega, Suècia i Àustria, i el nom d’Aleix Gómez no hi figurava. L’esport té aquestes coses i una lesió de l’extrem dret David Balaguer (HBC Nantes) va obrir de bat a bat les portes del jove jugador sabadellenc. Un contratemps (in)oportú que ha estat clau perquè Espanya pogués revalidar el títol de campió d’Europa, el primer absolut per a Gómez. Una gran actuació que podria ser decisiva perquè l’extrem blaugrana disputi els Jocs Olímpics de Tòquio 2020.