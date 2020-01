Reoberta l’àrea de jocs infantils del Parc Central afectada per amiant

Aquest dimarts es reobre al públic l’àrea de joc infantil del Parc Central del Vallès , al Districte 6. L’accés a l’espai estava tancat des del 5 d’abril de 2019, quan l’Ajuntament el va haver de tancar, de manera immediata i preventiva, en comprovar que hi havia restes de fibrociment . Posteriorment, el 15 de juliol, una empresa es va encarregar de netejar l’espai d’aquestes restes.

Més endavant, el 27 de setembre de 2019, l’Ajuntament va començar les obres de pavimentació de nou d’aquesta àrea. Se n’ha fet càrrec Urbe Sbd, SL per un import de 124.008,94 €, la qual ha confinat la terra de dues illes de l’àrea de joc, hi ha col·locat una base de formigó de 10 cm i després hi ha instal·lat al damunt un paviment de seguretat de cautxú. Així mateix, pels voltants de les quatre illes s’ha col·locat una làmina de geotèxtil i, a sobre, terra provinent d’un altre indret.

Una gran àrea de joc amb quatre espais ben diferenciats

Aquesta àrea de joc, de 1.445,35 metres quadrats, es va inaugurar el 29 de juny de 2018 en un espai allunyat de la circulació, per garantir així la seguretat dels infants.

Consta de quatre espais diferenciats i relacionats entre si, cosa que permet als infants dur-hi a terme tant activitats estàtiques com altres de més dinàmiques. Els aparells ofereixen un ampli ventall d’oportunitats de joc per a usuaris de diferents edats.

L’àrea compta també amb una xarxa tridimensional de cordes de 4 metres d’alçada, dos jocs d’equilibri, una piràmide de troncs de fusta, un gronxador quíntuple i una tirolina de 25 m de llarg. A dues de les zones es fa servir el relleu, ja que s’han construït dues muntanyes de diferents alçades, que en el punt més alt tindran jocs d’equilibri i dos tobogans a diferents alçades.