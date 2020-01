Sabadell xifra en 250.000 els danys pel temporal Gloria

L’informe de la valoració s’ha fet analitzant els parcs i jardins, on figuren incidències relacionades amb la caiguda d’arbres o branques o l’esllavissada de terres a Raval d’Amàlia. En aquest cas, els desperfectes sumen més de 141.000 euros. Per cost, aquesta seria la secció amb una valoració de danys més elevada.

En segon lloc hi trobaríem els aspectes relacionats amb l’afectació als contenidors i altres aspectes de neteja viària, com també al desplegament de diferents dispositius per netejar embornals, retirar terres o els elements arrossegats pel vent i la pluja, on s’estima una afectació que s’eleva als 60.000 euros. S’ha hagut de treballar en 400 contenidors, amb trencament d’unes 300 tapes d’aquests elements.

La valoració inclou també la secció d’infraestructura urbana, amb efectes en l’enllumenat i els fanals i la secció de vialitat, amb afectacions a paviments i calçades. També hi ha un apartat d’equipaments on figuren, entre altres, les afectacions a la coberta del gimnàs de l’Escola Joanot Alisanda i a un dels accessos de la Biblioteca del Sud.

Per últim, s’ha recollit l’afectació al servei de Mobilitat, Trànsit i Transport, amb una relació d’incidències relatives a semàfors o senyals de trànsit.