Sabadell demanarà ajudes per fer front a les destrosses del temporal

L’Ajuntament de Sabadell demanarà ajudes de les diferents administracions públiques per fer front a la reparació dels desperfectes que el temporal Glòria ha provocat a la ciutat. Concretament, es van registrar un total de 311 avisos als serveis d’emergències procedents de la capital vallesana, amb 1.163 trucades procedents d’arreu del Vallès Occidental. En l’àmbit català, n’han estat 14.998.

Per aquest motiu, el Govern ha optat per recórrer a les administracions superiors per demanar les ajudes econòmiques que calgui per poder fer front a la reparació dels desperfectes registrats. “Treballem per calcular el cost real dels desperfectes i demanarem ajudes a la Generalitat, a la Delegació del Govern espanyol i a la Diputació de Barcelona per intentar recuperar la normalitat”, ha assenyalat el portaveu de l’executiu local, Pol Gibert.

L’Ajuntament també ha activat el mecanisme per poder accedir al Fons Municipal d’Ajudes, un fons intern que permet poder disposar de diners extres que ja estan previstos en els pressupostos locals, i que compta amb una quantitat econòmica de 250.000 euros, aproximadament.

Ara per ara, les conseqüències del temporal encara es noten en vies com la carretera de Torre-romeu. En aquest punt, durant la matinada de dijous, la intensa pluja va provocar despreniments. Tot i que es va actuar des de primera hora, encara a hores d’ara es manté el pas restringit amb un sol carril alternatiu, davant la possibilitat que tornin a caure terres del talús. La Diputació de Barcelona va assumir les primeres actuacions.

També a l’escola Joanot Alisanda, al Centre, els desperfectes van provocar danys. Concretament, es va aixecar part de la coberta del gimnàs, motiu pel qual l’escola va haver de tancar durant tot el dimarts. “Va fer falta una actuació d’urgència, i ens consta que la Generalitat està fent els tràmits per substituir la coberta”, assenyala Gibert.

El vent va provocar el tall a la carretera de Sabadell a Badia per acumulació d’aigua, i es va registrar la caiguda d’uns 78 arbres, cinc dels quals van caure al bosc de Can Deu.