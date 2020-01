Smatsa, forçada a retornar 2,6 milions d’euros a l’Ajuntament en un únic pagament

2,6 milions d’euros de compensació en un únic pagament. La concessionària de neteja i recollida d’escombraries Serveis del Medi Ambient SA (Smatsa) haurà de retornar una factura milionària en concepte d’uns serveis que suposadament s’haurien cobrat de més a l’Ajuntament. Segons fonts municipals, l’empresa només disposa d’un mes i mig per compensar els sobrecostos.

Les partides que s’han de retornar a l’Ajuntament són les liquidacions de l’empresa dels anys 2015 i 2016. El govern quadripartit va denunciar que Smatsa havia falsejat els costos per inflar la partida de recollida de residus que havia de pagar l’Ajuntament. El cas va passar en mans dels jutjats, que va forçar la devolució dels diners –1,3 milions d’euros (2015) i 1,29 milions d’euros (2016)– denegant les mesures cautelars exigides per l’empresa.

Davant l’evidència que s’havia de retornar un import elevat, Smatsa va demanar un sistema de pagament per terminis. Ara per ara, segons ha pogut saber aquest diari, l’Ajuntament ha denegat el fraccionament per la falta de compromisos d’aval. D’aquesta manera, l’empresa haurà de fer front al compromís econòmic d’una sola tongada, fet que posa Smatsa en una situació delicada.

Cinc expedients

Smatsa ha acumulat cinc expedients per l’Ajuntament, tots ells judicialitzats. Entre aquests, figuren els suposats sobrecostos en les liquidacions de l’empresa (2014, 2015 i 2016), i també n’hi ha un d’obert per la instal·lació de sistemes GPS als camions de neteja, un instrument que l’Ajuntament va idear per controlar el compliment del servei. Segons fonts municipals, Smatsa ja va retornar la partida de la liquidació del 2014, que ascendia a 897.318 euros, d’un total de 3,5 milions d’euros.