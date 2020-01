Els últims ascensos del Sabadell s’han basat en la solidesa defensiva

El Centre d’Esports Sabadell es troba en el grup dels vuit equips amb la mitjana més baixa de gols encaixats de les cinc lligues més importants d’Europa, comptabilitzant les tres primeres categories nacionals. Així ho confirmen les dades del web Vintatge-stats de futbol internacional. Els equips italians LR Vicenza i Monza (Sèrie C), Benevento (sèrie B), el francès Valenciennes (Ligue-2) o els espanyols Reial Madrid i At. Madrid comparteixen els llocs de privilegi d’aquest rànquing de menys golejats. Es podria dir, doncs, que Ian Mackay està al mateix nivell que Courtois i Oblak.

És, sense dubte, una de les claus de la gran temporada arlequinada. Amb 15 gols rebuts en 22 jornades i una mitjana de 0,68 per partit, el Sabadell d’Antonio Hidalgo s’ha convertit en l’equip menys batut de tota la Segona Divisió B juntament amb l’Olot, del mateix grup, Ibiza i Cartagena. Mackay ha mantingut la porteria a zero en la meitat de jornades disputades (11) i a casa només ha hagut de recollir la pilota de la seva porteria en cinc ocasions. Curiosament, en tres de les quatre derrotes s’ha perdut per 2-0. Una altra circumstància important: sempre que el Sabadell ha marcat, no ha perdut. Cap rival ha estat capaç de remuntar-li. Només Olot, a la Creu Alta, i Andorra i Ebro, a fora, van poder igualar l’avantatge arlequinat.

Antecedents per l’optimisme

La solidesa sol ser sinònim d’èxit al futbol, sigui la categoria que sigui. El Sabadell n’és un bon exemple. En els seus últims sis ascensos de categoria sempre ha acabat entre els tres equips menys golejats de la categoria. El cas més recent és el de la temporada 2010/11 quan l’equip de Lluís Carreras, amb David De Navas sota pals, només va rebre 24 gols en les 38 jornades de la lliga regular. En va tenir prou amb 42 gols a favor per proclamar-se campió. Aquesta fortalesa defensiva com a bloc es va posar de manifest en l’eliminatòria decisiva contra l’Eibar (0-0 i 1-1 a Ipurúa). També va ser fonamental aquest factor en l’últim ascens arlequinat a Primera Divisió, la temporada 85/86. El Sabadell d’Uribarri, amb el mític Joan Capó a la porteria, només va rebre 30 gols, igualat amb el campió Real Múrcia.

Aquestes són les dades dels 6 últims ascensos del Centre d’Esports, gols encaixats i rànquing:

Temp. 1976/77: de Tercera a Segona Divisió (encara no existia la Segona B)

Campió amb 33 gols encaixats. El tercer equip menys golejat del grup (Olímpic Xàtiva, 32 i At. Balears, 29)

Temp. 1983/84: de Segona B a Segona A

Campió amb 31 gols encaixats. El segon equip menys golejat (Logroñés, 26)

Temp. 1985/86: de Segona A a Primera Divisió

Segon classificat amb 30 gols encaixats. Igualat amb el campió Real Múrcia.

Temp. 1993/94: de Tercera a Segona Divisió B

Campió amb 33 gols encaixats. El menys golejat del grup.

Temp. 2006/07: de Tercera a Segona Divisió B

Tercer classificat amb 35 gols encaixats. Tercer equip menys golejat del grup (Reus, 12 i Girona, 34). Al playoff (Mallorca B i Caudal) no va rebre cap gol en 4 partits.

Temp. 2010/11: de Segona B a Segona Divisió A

Campió amb 24 gols encaixats. El menys golejat del grup.