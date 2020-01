L’Escola Samuntada es queda com està, amb una sola línia

La decisió d’Ensenyament de no afegir finalment una segona línia educativa a l’Escola Samuntada, ha satisfet la comunitat educativa d’aquest centre escolar, que s’havia posat en peu de guerra davant la possibilitat de veure incrementada la seva població escolar.

Pares i mares i direcció del centre, s’han mostrat satisfets perquè el departament hagi fet marxa enrere i finalment l’escola Samuntada segueixi amb una línia educativa com fins ara. En un primer moment, l’anunci de la conselleria va provocar les protestes de la comunitat educativa de l’escola, que aquest dimecres a la tarda, mentre se celebrava la reunió entre la direcció de l’escola i el delegat d’ensenyament Jesús Viñas, pares, mares i nens es manifestaven davant dels Serveis Territorials d’Ensenyament a la Gran Via. Durant una estona, van tallar el trànsit i van cridar consignes en contra de la massificació de l’escola.

Segons els pares, la conseqüència directa d’afegir una segona línia educativa a l’escola, era la pèrdua de qualitat educativa, però sobretot posaven l’accent en la falta de mesures de seguretat de l’edifici. L’Albert, la Sara i la Irene, tres dels pares que porten els seus fills en aquest centre escolar, evidenciaven que l’escola està situada en un edifici antic, necessitat de reformes i que per aquesta raó, ” no té condicions per acollir més nens”, deia l’Albert, un dels pares presents a la protesta.

Algunes mares afegien que l’escola “ni tan sols té gimnàs, ni sortida d’emergència. Com hem d’incrementar els alumnes?”. Els pares i mares també destacaven que s’ha fet un gran esforç per part de l’AMPA i de l’equip directiu de l’escola per tirar endavant un projecte pedagògic de qualitat i que si la segona línia es fes realitat “tot el que hem treballat se n’aniria en orris”.

A la protesta també hi van assistir membres de l’Associació de Veïns de la Creu Alta. El president de l’associació, Rubèn Canto, diu que el barri ja fa temps que reivindica un Institut a la Creu Alta “necessitem un Institut, de tres línies com a mínim”. Actualment, les tres escoles que hi ha al barri, Ribatallada, Samuntada i Creu Alta, no poden absorbir la demanda de places escolars que hi ha al barri.U

Un projecte innovador

L’Escola Samuntada forma part de la Xarxa d’Escoles Magnet de Catalunya, un programa que es van posar en marxa als Estats-Units per animar a les famílies de raça blanca a matricular els seus fills en escoles de majoria negra. Aquest projecte -reformat- l’impulsa al nostre país, la Fundació Jaume Bofill i consisteix a aconseguir una col·laboració entre les escoles i els centres d’investigació i entitats culturals per fer activitats de referència i tornar el prestigi a aquestes escoles. En el cas de l’Escola Samuntada, en aquests moments treballa conjuntament amb un projecte amb l’Hospital Taulí.