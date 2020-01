Un home i una dona, sospitosos en l’assassinat de la Concòrdia

Els Mossos d’Esquadra busquen una parella –un home i una dona– per la seva suposada vinculació amb l’assassinat de la Concòrdia que es va produir ahir a la nit. La víctima de l’assassinat –un veí de Sabadell de 36 anys– va rebre diverses ganivetades, segons apunten les primeres investigacions. Segons fonts policials i veïnals, tant la víctima mortal com els suposats autors serien d’origen llatinoamericà.

L’home va ser trobat a terra, ensagnat, en el moment en què van arribar els agents de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra. El seu cos era al mig d’una passarel·la que connecta els carrers de Doctor Balcells amb els de Germanor i Previsió. Es tracta d’una plaça tancada, envoltada d’habitatges, on alguns individus aprofiten per dur a terme fets vandàlics, tal com apunten els residents de la zona.

Segons apunten els primers indicis, darrere el crim hi va haver una baralla. L’autor dels fets va ser l’home –que anava acompanyat d’una dona–, qui hauria assestat diverses ganivetades a la víctima. En el moment en què van arribar els serveis d’emergències, l’home es trobava malferit. No van poder fer res per salvar-li la vida. Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s’han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i busquen ara tant l’autor material com l’acompanyant.

Una zona conflictiva

L’assassinat de la Concòrdia es va produir just a l’epicentre d’una zona conflictiva. Les proximitats de la plaça Espanya ha estat assenyalada com un dels punts calents de la ciutat, amb conflictes repetits tant en els bars de la zona com en el mateix espai públic, segons assenyalen diverses fonts.

Es tracta d’una drecera a la boca de l’estació de Renfe i FGC Sabadell Nord, el que resulta “un problema” pels veïns de la zona. “És un carrer molt concorregut, hi passa gent de dins i fora de Sabadell”, apunta un veí del carrer del Doctor Balcells, 4. Segons ell, les veus i les sirenes policials no el van alertar perquè és “habitual” que hi hagin aldarulls. Com aquest veí, hi coincideixen dues altres sabadellenques que expliquen que no és el primer cop que s’han produït baralles a aquest carrer i apunten que també ha estat un centre de tràfic i consum de drogues uns anys enrere, especialment durant els mesos d’estiu.

Des de l’associació de veïns del barri sostenen que aquesta problemàtica es va diluir fa un parell d’anys gràcies a “una major presència policial”, però coincideixen en el fet que s’han produït fets puntuals que han alarmat el veïnat de l’entorn. Des de l’Ajuntament reconeixen que han posat el focus en la zona amb un desplegament superior d’agents de la Policia Municipal.