El Sabadell claudica davant l’ofici i necessitat de l’Hèrcules (1-2)

Ensopegada. La necessitat de l’Hèrcules ha pogut amb la gran dinàmica d’un Sabadell que ha perdut a la Creu Alta gairebé sis mesos després. El conjunt arlequinat ha vist remuntat l’1-0 inicial de Boris i deixa escapar una gran oportunitat de distanciar-se al capdavant de la taula en una jornada que semblava propicia. Una pedra en el camí, però l’equip d’Hidalgo manté tot el crèdit i ha sortit ovacionat per la seva afició.

La situació de l’Hèrcules podia interpretar-se com una arma de doble fil. Un equip ferit que busca desesperadament la reacció o un equip enfonsat sense capacitat de reacció. Doncs ha estat la primera opció. El conjunt alacantí ha demostrat que atresora molta qualitat i ha sabut explotar el partit espès dels arlequinats.

Com era de preveure, Pedro Capó ha ocupat l’eix defensiu en lloc del lesionat Aleix Coch. La novetat ha estat la titularitat de Boris Garrós per un Edgar que ha caigut de la llista a última hora per unes molèsties musculars. A la primera meitat ja s’ha comprovat que seria un partit complicat. L’Hèrcules ha sabut desconnectar un Sabadell imprecís i massa precipitat. Ha topat amb una línia defensiva de cinc homes que ha anul·lat l’habitual joc associatiu arlequinat. Aarón ho ha intentat, però sense encert. De fet, el control del partit ha estat visitant fins que en el minut 30 Aitor s’ha inventat una gran centrada des de la dreta i Boris, exercint de ‘9’ pur, ha connectat un formidable cop de cap deixant clavat el central Perone. Primera arribada clara, primer gol.

Semblava la pel·lícula del clàssic equip líder en dinàmica positiva i el necessitat que tot li surt malament. L’1-0 era l’escenari ideal. De fet, el Sabadell amb el marcador a favor és gairebé infranquejable. El problema és que l’Hèrcules no ha tingut temps d’enfonsar-se. S’ha trobat amb un gol confús només 6 minuts més tard. El grec Vergos ha empès una pilota morta que ni Mackay ni la defensa han sabut rebutjar. L’empat ha donat aire al conjunt alacantí en un moment decisiu.

Hidalgo ha variat el dibuix amb la presència de Xavi Boniquet a la represa. Això ha fet que Adri Cuevas avancés la seva posició. Sense temps a res la Creu Alta ha quedat glaçada quan en un córner -que per cert no era- Pedro Torres ha impulsat la pilota a la xarxa en una acció mal defensada. Per primera vegada aquesta temporada, el Sabadell veia com li remuntaven un marcador favorable. Superat el cop, el partit s’ha convertit en un monòleg arlequinat, també perquè l’Hèrcules ha fet una descarada passa enrere. Hidalgo ho ha provat tot des de la banqueta amb canvis clarament ofensius. Han entrat Heber Pena i Jurgi per intentar sorprendre per bandes. De fet, el Sabadell ha gaudit d’ocasions almenys per salvar un punt, però llavors ha aparegut la veterania i qualitat del porter Falcón, decisiu davant un xut d’Aitor i sobretot en un u contra u de Néstor després d’una espectacular assistència d’Heber Pena.

El setge arlequinat, més amb el cor, no ha trobat recompensa i l’Hèrcules ha tirat del seu ofici per perdre temps i fins i tot ha pogut sentenciar en alguna contra d’Alfaro i un espectacular Moha. Tot i consumar-se la segona derrota de la temporada a casa, gairebé 6 mesos després, l’afició ha acomiadat als homes d’Hidalgo amb aplaudiments pel seu esforç. Ha acabat una gran ratxa, però aquest equip s’ha guanyat el crèdit.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Mackay; Ó. Rubio, Pedro Capó, Grego, Josu, Ángel (Heber Pena, m. 54), Aitor Pascual, Adri Cuevas, Boris, Aarón Rey (Xavi Boniquet, m. 46) i Néstor.

Hèrcules: Falcón; Raúl Ruiz (Felipe, m. 73), Teo, Perone, Nani, Sergio (Diego Benito, m. 14), Moha, Yeray, Vergos, Pedro Torres (Alvaro, m. 90) i Jesús Alfaro.

Àrbitre: Juan Peña Varela, comitè andalús. Grogues: Falcón, Raúl Ruiz; Néstor, Pedro Capó i Xavi Boniquet.

Gols: 1-0, min. 30: Boris; 1-1, min. 36: Vergos; 1-2, min. 52: Pedro Torrres.

Incidències: Creu Alta, 4.147 espectadors. S’ha fet un petit homenatge a Albert Ramos, conseller i treballador del club pels seus 20 anys de servei a l’entitat.