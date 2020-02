Hidalgo: “Ens ha tocat un dia dolent”

Les reaccions del tècnic Antonio Hidalgo després de la derrota davant l’Hèrcules (1-2)

Sobre el guió del partit: “En primer lloc, vull donar l’enhorabona a l’Hèrcules pel triomf. Està clar que no ha estat el nostre millor partit. Hem jugat al seu ritme, que no era precisament alt, i no hem tingut la pilota com hauríem volgut per buscar els espais a l’esquena. Tot i això, sense que passessin gaires coses, podia arribar alguna centrada lateral. Amb una d’elles, ens hem posat per davant i és cert que era el moment per arribar al descans amb el gol a favor però ells s’han trobat amb l’1 a 1. A la mitja part, hem parlat i hem decidit donar entrada al Boniquet per tenir més pilota tot i que per fora ens ha costat. Ells perseguien el Josu i no l’hem pogut trobar. Han pogut capgirar el marcador i el gol ens ha posat una mica d’angoixa. No ha estat el nostre millor partit i avui ens ha tocat un dia dolent.

Sense premi per les ocasions generades. Un empat, el més just: “N’hem tingut un parell de molt clares però hi ha dies que la pilota no entra amb tanta facilitat. Hem de continuar creient amb el que estem fent. Tothom té la sensació que l’empat és poca cosa però sumar a casa està molt bé”.

La jornada hauria pogut ser propícia: “Vila-real B i Barça B estan a un gran ritme. La resta, estarem allà amb la nostra idea. Hem de valorar el que els nois fan i, en alguns moments, veure que no tot està malament. Hi ha situacions molt pitjors i nosaltres estem en una situació molt bona. No podem tenir angoixa, encara ens queda molta cosa per fer.

Més de 4000 persones a l’estadi: “Estic molt content que cada vegada vingui més gent. Tots hem passat per moments dolents i ara estem en una situació molt i molt bona pel vestidor. A la vida passen coses i has d’aixecar-te. És el nostre sentiment i el continuarem defensant. L’afició ha de ser conscient que per nosaltres serà molt important d’ara endavant.

Pedro Capó: “Qualsevol derrota fa mal i més com s’havia posat la jornada”

Sobre el guió del partit: “Han estat dues parts ben diferents. Una primera on sí que hem estat una mica més imprecisos a la línia de 3/4 de camp. Ens ha costat crear joc i això ens ha portat a transicions defensives amb molts metres per córrer amb jugadors de qualitat. El gol ens ha donat confiança però al cap de cinc minuts hem rebut el seu empat… Havíem fet el més difícil. A la segona, ells no volien perdre el que tenien si es trobaven amb un segon gol, ja els hi anava bé. Hem fet uns metres enrere, teníem el partit més o menys controlat i en una jugada d’estratègia, on tot s’iguala, han fet l’1 a 2 i després atac i gol. A la segona meitat hem estat millors. L’equip ho ha intentat fins a l’últim moment. El més important és voler i no deixar d’insistir. Qualsevol derrota fa mal i més com s’havia posat la jornada”.