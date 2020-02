Poc abans de la mitjanit d’aquest dissabte, els Bombers han rebut un avís per un foc. Una dotació s’ha desplaçat al carrer de la Salut per apagar un incendi de contenidors. Les flames, a priori, no han afectat cap vehicle.

🔥 VÍDEO | Incendi de contenidors al carrer de la Salut https://t.co/2hEQkc3X4U #Sabadell pic.twitter.com/3kHbM8ktxW — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) February 1, 2020