El ple pretén dibuixar com serà el futur Balcó del Ripoll

El ple municipal abordarà com ha de ser el futur Balcó del Ripoll de Sabadell. Concretament, la sessió d’aquest dimarts durà a aprovació inicial la modificació del Pla General d’Ordenació que afecta els àmbits del carrer Covadonga i la plaça Clara Campoamor. L’aprovació definitiva es podria dur a terme en le termini d’un any.

D’aquesta manera es busca actualitzar el règim urbanístic de diversos sòls situats entre la Gran Via i la zona del riu, amb una continuïtat efectiva del recorregut del denominat Balcó del Ripoll entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el passeig de la Revolució, i afavorir, així, l’enllaç amb el centre de la ciutat. D’aquesta manera es faria un pas important perquè es complementi l’oferta actual cal campus universitari, de l’ESDi o del Parc Taulí, entre altres.

La modificació del pla preveu delimitar els tres sectors de millora urbana situats a l’entorn de la Torre del Turull, el de l’espai que inclou l’illa de cases compresa entre els carrers Bilbao, Ripoll, Covadonga i Gran Via, i el dels terrenys nord i sud de l’entorn de la UAB. De la mateixa manera, es preveu reservar com a equipament general l’Artèxtil per garantir el seu caràcter públic i reforci la Gran Via com a entorn de nova centralitat, amb ús prioirtàriament educatiu.

La modificació també afectarà el campus de la UAB, que permetrà que les instal·lacions acullin serveis que no siguin estricament educatius però sí complementaris, amb la inclusió d’un espai residencial. També reconèixer com a espai lliure la plaça Clara Campoamor i suspendre les llicències en els àmbits dels sòls dels sectors del pla de millora urbana i els afectats de sistemes que no són de titularitat pública actualment. A banda, també s’ajustaran les qualificacions d’espais lliures en l’entorn de la carretera de Caldes i el carrer Tres Creus, i la plaça de Llorenç Juncà, així com alinear la parcel·la situada a la cantonada sud-oest entre els carrers del Comte de Reus i de Bonavista.

El canvi també generarà nous recorreguts en l’entorn i millores urbanístiques, com ara la creació d’una plataforma única als carrers del Ripoll i de Bonavista, entre Metge Mir i Covadonga, així com el carrer Bilbao fins la plaça Sant Salvador. Es preveu, alhora, crear un ascensor proper a la zona universitària.

El procés ha passar per la Comissió d’Urbanisme, a Barcelona, que és qui donarà el vistiplau definitiu.