La Crida vincula el PSC amb les ‘filtracions’ dels presumptes casos d’irregularitats

La Crida per Sabadell vincula el PSC amb les “filtracions” sobre els dos darrers casos que apunten que la formació hauria actuat de manera irregular en l’anterior mandat. Així ho han apuntat en una roda de premsa que han ofert a la plaça Sant Roc, a càrrec dels portaveus del partit Lluís Perarnau i Aurora Murillo.

La formació ha convocat la premsa aquest dilluns, on han concentrat una setantena de persones, després d’una setmana especialment complicada. Dimarts passat sortia a la llum la investigació dels Mossos sobre la venda de la nau de l’antiga Artèxtil, on l’Ajuntament va pagar un import de 3,2 milions d’euros quan mesos abans el llavors comprador la va adquirir per mig milió.

Dijous es filtrava que l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) investiga si l’actual portaveu de la Crida, Nani Valero, havia estat ascendida a dit l’any 2016 com a tècnica del Negociat de Diversitat i Interculturalitat de l’Ajuntament de Sabadell, a partir d’una denúncia del sindicat CCOO. En tots dos casos la formació va defensar haver obrat correctament, en el primer perquè el procediment es va seguir fil per randa i en el segon perquè se li va assignar la posició que ja feia de facto, sense que se li canviessin les funcions.

En el seu parlament, Perarnau ha destacat que la Crida ha estat “objecte d’atacs per la tasca d’oposició” que exerceix el partit. “La compra de l’Artèxtil la vinculen barruerament amb un cas de blanqueig de capitals, amb unes filtracions que tenen una clara intencionalitat política, amb informacions esbiaixades que busquen responsabilitats polítiques i no es preocupen de protegir ni els tècnics ni la institució”, ha apuntat. De fet, l’exregidor ho vincula estretament amb el PSC: “No és casual quin és el mitjà que ho publica sigui El Periódico, un mitjà tan proper al PSC”, ha afegit.

Al seu torn, Aurora Murillo, que també ha actuat com a portaveu, ha assegurat que denunciaran l’origen dels atacs: “No hi ha casualitats, nosaltres fem pressió sobre el Govern, i aquest atacs no acabaran mai”, ha assenyalat.

És per aquest motiu que ha demanat a l’Ajuntament que sigui transparent, i que “no contribueixi en difondre informacions no contrastades”. Amb tot, ha assegurat que el Govern té a disposició tota la documentació que calgui, i ha advertit que no deixaran d’actuar “amb la fermesa de sempre”.