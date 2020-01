Maties Serracant: “La compra de l’Artèxtil es va fer seguint tots els procediments”

El regidor i exalcalde de Sabadell Maties Serracant (Crida per Sabadell) assegura que la compra de l’Artèxtil es va fer “seguint tos els procediments” administratius i legals corresponents. Així ho ha dit en una roda de premsa que ha ofert aquest dimarts conjuntament amb el també exalcalde i també extinent d’alcalde de Cohesió Territorial Juli Fernàndez (ERC).

Un membre de la família Jodorovich va comprar l’Artèxtil el març del 2017 per mig milió d’euros per, un any i mig més tard, vendre-la a l’Ajuntament el desembre del 2018 per 3,2 milions. En l’operació hi hauria participat Amadeo M.M., conegut com a Lele, i cosí del president de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic), Simón Montero Jodorovich, i que va percebre 1,75 milions d’euros procedents de l’operació.

Serracant ha destacat que no hi ha hagut “cap operació fosca” des de l’Ajuntament en el cas de la compra de l’Artèxtil, tot recordant que es va fer el corresponent informe de valoració de l’immoble aprofitant “l’oportunitat política de compra”. En aquest sentit, ha destacat que el procediment regulat, i que es va seguir també en aquest cas, passava per analitzar altres immobles de característiques similars per marcar un preu màxim i un de mínim.

“A partir de la prospecció del mercat, l’equip tècnic que va dur a terme la negociació de compra va determinar que el valor estava per sota del preu mitjà de mercat, i es va validar la decisió de la compra per aquest valor, i després es va donar la seguretat que aquesta era una bona compra, des del punt de vista de preu de venda al públic”, ha detallat Serracant. En aquest sentit assegura que d’acord amb el preu inicial, es trobava a la banda baixa del rang possible de compra.

En el mateix sentit s’ha pronunciat l’exalcalde i qui llavors era tinent d’alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernàndez. “S’està mirant una operació de blanqueig prèvia a l’operació de compra, hi ha una investigació oberta sense vinculació amb l’Ajuntament”, ha recalcat.

El republicà ha destacat que el que sobta és que un terreny com el de l’Artèxtil es vengués per mig milió d’euros, o el que és el mateix, a 111 euros el metre quadrat. “És molt important per a la institució que quedi clar que l’assumpte del blanqueig de diners és entre gent externa i privada, i en una operació prèvia”, ha afegit.

Amb tot, els dos exalcaldes han assegurat que els Mossos mai s’han posat en contacte amb ells i que han conegut la notícia aquest matí a través de la premsa, destacant que la raó deu raure en el fet que és un afer previ a l’adquisició municipal. Pel que fa a la proposta de l’alcaldessa, Marta Farrés, de recuperar els diners pagats de més, asseguren que és un plantejament complicat d’entrada, perquè caldria analitzar quins són aquests diners pagats de més.