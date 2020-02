En portada: Més probabilitats de curar el càncer

Dimarts se celebra l’eficàcia dels tractaments fa que hi hagi més persones que superin la malaltia. És el dia mundial del càncer. Aquest és un dels temes destacats a l’edició de dimarts 4 i dimecres 5 de febrer. També us oferim en exclusiva que l’Ajuntament hauria pressionat per l’Artèxtil. Segons fonts properes a l’operació, tècnics municipals van informar que es denegarien les llicències d’obres a l’edifici i que l’única opció per als propietaris era vendre-ho al consistori.

A la secció de ciutat també us avancem que no es podran obrir més locals d’oci a partir de dimarts. El ple aprovarà la moratòria sobre els locals considerats polèmics, entre els quals figuren pubs i discoteques. Us ho expliquem a l’edició de demà.

A la secció de Diners parlem sobre les empreses de Sabadell que ja estan a punt per al Brexit. La Cambra de Comerç recomana enllestir la gestió i l’operativa dels negocis per fer front als tràmits duaners que hi haurà a partir del 2021.

I finalment,a la secció d’Esports, lamentem que l’Hèrcules va remuntar al Sabadell a casa 10 anys després. Tot això i més a l’edició de dimarts.