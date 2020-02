El PSC de Barcelona proposa ampliar l’Àrea Metropolitana fins el Vallès

Els socialistes barcelonins volen reformar l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i ampliar-ne les fronteres fins els dos Vallesos i el Maresme. Així ho va aprovar la federació de Barcelona del PSC en el seu congrés anual, titulat ‘La Represa’ i celebrat el passat cap de setmana a la Universitat Pompeu Fabra. La proposta contempla que la presidència de l’AMB s’esculli per sufragi universal directe i que ciutats com Sabadell o Terrassa s’uneixin als 36 municipis que ja formen part de l’ens metropolità. Com el cas de Sant Cugat, Cerdanyola i d’altres poblacions vallesanes.

“Volem un nou pacte metropolità i refer alguns dels objectius de l’AMB. El que toca ara, més que segregar, és agregar”, opina Guillem Espriu, responsable del Pla Estratègic Metropolità del PSC. Segons el partit, l’àrea metropolitana necessita una “urgent intervenció integral” que resolgui problemes en matèria de cohesió social, creixement econòmic, habitatge i teixit urbà. A més, els socialistes barcelonins consideren que l’AMB hauria d’assumir competències en polítiques de cultura, promoció econòmica internacional o habitatge; que haurien de ser cedides per part dels ajuntaments, l’Estat o la Generalitat.

La inclusió del Vallès Occidental

“El Vallès és una de les zones industrials més importants de Catalunya. No té sentit que pensem en el port, en l’aeroport o en altres infraestructures metropolitanes sense el Vallès”, assegura Espriu, que es mostra convençut que “ciutats com Sabadell o Terrassa descobriran que plantejar reptes com l’habitatge en un àmbit més gran és molt millor” i que “la capacitat d’atenció a aquests assumptes és més gran si la visió és més àmplia”. Així, Espriu cita el transport, la rehabilitació o l’atenció als ciutadans en cas d’emergències, entre els àmbits que es veurien beneficiats d’aquesta hipotètica AMB ampliada. “Es tracta també de garantir la mateixa qualitat en els serveis per a tots els ciutadans, visquin on visquin”, afegeix.

Amb tot, els impulsors de la proposta reconeixen que no serà fàcil que els municipis cedeixin competències locals. Fins i tot els del seu mateix signe polític. També comprenen que incloure aquesta gestió més àmplia en l’imaginari col·lectiu dels ciutadans d’aquestes ciutats serà una tasca lenta i difícil. “Sabem que cal interioritzar el concepte de governança i pertinença, per això modificarem punts de la figura de la presidència“, assegura Espriu, que reitera que la nova AMB s’entendria d’una manera més col·laborativa i transversal.

Fonts de la federació del PSC al Vallès Occidental han assegurat al D.S. que estudiaran la proposta dels seus companys de Barcelona i que la debatran en el congrés comarcal que celebraran d’aquí a quinze dies. Ara caldrà esperar també al posicionament dels ajuntaments i federacions del Maresme, el Vallès Oriental i la resta del Vallès Occidental.