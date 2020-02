Sabadell es marca com a objectiu una Zona de Baixes Emissions el 2024

Sabadell ha donat un pas en la política mediambiental i s’ha declarat de manera unitària en situació d’emergència climàtica. En un acte solemne abans de la sessió plenària d’aquest dimarts, Govern i representants de l’oposició han aprovat reduir les emissions CO2 a zero de cara a 2050, que s’ha d’assolir amb visió de trenta anys a través de la reducció de gasos d’efecte hivernacle. També es marca com a objectiu establir una Zona de Baixes Emissions (ZBE) abans de 2024.

Enmig de la tensió per la polèmica de l’Artèxtil, l’alcaldessa ha presidit un acte en el qual ha posat en relleu que es tracta d’un acord unitari. “Malgrat les discrepàncies d’aquests dies, hi ha coses que ens uneixen“, ha exposat l’alcaldessa en el saló de plens, des del qual ha insistit en aquesta idea: “Ens semblava donar una imatge d’unitat que calia donar”. En l’esdeveniment han assistit regidors del Govern (PSC-Podem) i de l’oposició (Junts per Sabadell, ERC i Cs). El gran absent ha estat Crida per Sabadell, que tot i això està a favor de la iniciativa.

Què significa ‘emergència climàtica’?

La declaració d’emergència climàtica significa un paquet de mesures a llarg termini. Un compromís que ha d’anar acompanyat de polítiques concretes. En primer terme, es marca com a gran objectiu reduir les emissions a zero l’any 2050. Com a gran qüestió també es marca com a objectiu el 2024 com a data límit per crear una Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Sabadell.

En aquesta línia, es preveu l’ampliació dels carrils bici i d’altres banda es proposa eliminar totalment els combustibles fòssils en els vehicles i es marca un objectiu, en el marc de l’Agenda 2030 de Sabadell, per aconseguir una energia 100% renovable: una mesura que començarà pel parc automobilísttic municipal, tant vehicles com autobusos. El ple marca també la creació de zones reservades per a vianants per aconseguir una pacificació.

Així mateix, per començar a endagar mesures immediates, s’estableix la Taula de Sostenibilitat Urbana com a òrgan de seguiment i control de les mesures futures, el que haurà d’anar acompanyat –segons exposa la declaració formal dels grups– amb mesures de conscienciació i educació ambientals.