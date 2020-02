El Sabadell Nord cau per la mínima amb un gol polèmic a Manlleu (1-0)

Càstig excessiu. El Sabadell Nord va veure com un polèmic gol al quart d’hora de la segona meitat el va deixar sense premi de la visita a Manlleu (1-0) en una bona actuació, en línies generals, dels jugadors de Quico Díaz.

Els locals, que arribaven a la cita en un gran moment de forma, van ser els grans dominadors en els primers vint minuts de partit. El joc col·lectiu feia estralls a la defensa sabadellenca i Lluri Granado havia d’aparèixer per neutralitzar les ocasions locals. Un fet que va obligar Díaz i Campu a variar el dibuix tàctic al centre del camp. Del rombe al doble pivot. I l’equip va créixer en tots els aspectes. El Manlleu va veure com el Sabadell Nord era qui tenia les ocasions més clares als peus de David López, que topava amb Iván González.

A la represa, el Sabadell Nord se sentia còmode sobre la gespa manlleuenca fins que una jugada, reclamada per tots els jugadors sabadellencs i reconeguda per alguns membres de l’equip local com a fora de joc, acabaria al fons de la xarxa. Un cop dur que obligava els de Quico Díaz a fer un pas endavant si volien puntuar. Novament, es va tornar a evidenciar la falta greu d’efectivitat de cara a porteria i l’equip ho va acabar pagant (1-0). D’ocasions, però, no en van faltar.

A més de la dolorosa derrota, el tècnic Quico Díaz va pagar un peatge molt alt a Manlleu. David López va veure la cinquena targeta groga, Carlos Silva la vermella directa per un incident al final del partit, i Montero va tornar a caure lesionat després de reaparèixer fa pocs dies de la lesió de llarga durada. Tres baixes sensibles de cara al duel directe davant el Mollet.