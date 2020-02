Dos jutjats de violència contra la dona del Vallès podrien desaparèixer

Els quatre jutjats de violència contra la dona del Vallès –Sabadell, Terrassa, Rubí i Cerdanyola del Vallès– podrien unificar-se en dos únics edificis i podria desaparèixer la competència actual en els Jutjats de Rubí i de Cerdanyola. Així ho preveu una proposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en l’informe Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona, que preveu derivar tots els casos a les capitals comarcals. En el cas del Vallès, hi ha la particularitat de la cocapitalitat entre Terrassa i Sabadell, el que suposaria que aquests dos jutjats n’assumirien les competències.

Davant d’aquesta possibilitat, el ple municipal ha aprovat aquesta tarda una moció presentada per PSC i per Podem que insta a recular el procés centralitzador, que podria suposar l’eliminació de deu jutjats especialitzats en la violència contra la dona arreu de Catalunya. El ple ha aprovat per unanimitat un text que emplaça al TSJC a fer marxa enrere i no traslladar la proposta al Consell General del Poder Judicial. Així mateix, s’exigeix a la conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya a rebutjar la comarcalització prevista i que el ministeri de Justícia espanyol no aprovi el Reial Decret.

La redistribució de les competència podria suposar eliminar una atenció propera a les víctimes de violència de gènere. La idea de centralitzar els jutjats de violència de gènere està sustentada en l’especialització. Un informe estadístic exposa que els jutjats de proximitat no arriben ni la meitat de la càrrega de treball –establerta 1.600 causes a l’any–, pel que la competència d’altres partits judicials podria ser assumida pels de les capitals de comarca. A banda, la proposta judicial ja es recull en la llei orgànica 7/2015, que permet que un partit judicial assumeixi denúncies i investigacions de violència masclista d’altres de la demarcació.

“És una de les xacres més doloroses que tenim a la nostra societat“, ha exposat el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés (PSC), que ha estat el ponent de la moció. Ha demanat que l’Ajuntament contribueixi a la proposta del TSJC: “És la responsabilitat inexcusable de l’administració posar tots els recursos disponibles perquè les dones puguin denunciar”, ha afirmat el regidor. Per la seva banda, la portaveu de Podem, Marta Morell, ha qualificat la proposta com “un total despropòsit” i ha lamentat que d’aplicar-se, milers de dones “passaran a ser ateses molt més lluny de casa”.

La violència masclista a Sabadell s’ha saldat amb 11.946 denúncies des de l’aplicació de la llei contra la violència de gènere de 2004. S’han produït nou víctimes mortals, vuit dones i un menor d’edat. Cada cop es denuncia més però el recorregut de les causes judicials encara és un trauma per les dones maltractades: tal com va explicar el D.S. en un reportatge, un 65% de les ordres de protecció als Jutjats de Sabadell es rebugen (dades: 2018), una ràtio de denegació molt per sobre de la mitjana de Catalunya –la comunitat autònoma amb més mesures denegades i no admeses (49%).

Possible col·lapse

Tots els grups municipals, sense excepcions, s’han sumat al rebuig, que ha unànim en el ple municipal. Una de les intervencions més preocupants ha estat la del republicà Raúl García Barroso, que ha parlat amb dades. Ha exposat, per exemple, que l’eliminació del jutjat especialitzat a Cerdanyola del Vallès suposaria que 1.000 casos vigents en aquest partit judicial passéssin en mans de Sabadell, que ja en gestiona actualment uns 1.600. “Es passarien a portar més de dos mil casos“, ha lamentat el regidor d’ERC.

Des de la Crida, la seva portaveu, Nani Valero, ha assegurat que el poder judicial ha actuat des de “la hipocresia institucional” amb totes les violències contra la dona: ha esmentat el cas de la violació múltiple de Can Feu, que segueix en instrucció i sobre el que ha vist un “desinterès propi d’un sistema patriarcal”. Junts i Cs han fet una crida a sumar esforços per visibilitzar la xacra de violència i donar-li una resposta efectiva. “Ens hem de comprometre a eradicar aquesta violència”, ha exposat el regidor de Junts Quim Carné.