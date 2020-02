La ‘manada’ de Sabadell, un any després: judici pendent, un investigat a presó

Tot resta immòbil en la causa per la violació de Can Feu. Un any després de l’agressió sexual múltiple a una veïna de Sabadell, el cas segueix en fase d’instrucció. Segons apunten fonts judicials, el cas no s’ha qualificat, és a dir, el jutge instructor no ha realitzat les incriminacions dels fets delictius. Per tant, el judici oral encara haurà d’esperar.

Darrere de la violació grupal, figuren els noms i cognoms de nou homes d’origen magrebí. Només un d’ells –Mohammed A.– es troba a la presó, mentre que la resta es troben en llibertat amb un règim de compareixences setmanals. Un dels investigats, Khalid Oukhlifa, és l’excepció: es troba en parador desconegut des de fa pràcticament un any. Els indicis dels Mossos és que va fugir a l’estranger aprofitant la seva situació de llibertat provisional. Sobre Oukhlifa, hi ha un ordre internacional de detenció.

Dos positius d’ADN

L’agressió sexual es va produir la matinada del 3 de febrer de 2019 en una antiga sucursal bancària de la carretera de Terrassa. La víctima havia sortit de festa en dos locals del Centre de Sabadell, on ja va alertar que es va sentir assetjada. Quan estava de camí a casa, acompanyada d’un amic, ambdós van ser increpats per algun dels presumptes implicats en l’agressió. Suposadament, Mohammed A. hauria acorralat la víctima, la va agafar pel coll, la posar contra la paret i li va realitzar un primer tocament. Després se la va endur a la sucursal ocupada.

Tot i que el nombre d’investigats ascendeix a nou, els indicis i la declaració de la mateixa víctima sempre ha apuntat a tres autors materials: tres homes que la van penetrar vaginal i analment de manera consecutiva mentre d’altres observaven impassibles l’acte sexual. Les anàlisis definitives del material biològic – elaborat per l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses– van constatar dues coincidències d’ADN: una respecte l’empresonat Mohammed A. i una altre del fugit de la justícia Khalid Oukhlifa. La tercera mostra no va ser atribuïble a cap dels detinguts.