LaSala acull un viatge interplanetari sobre amistats espacials

Orbital és el nou espectacle dels Farrés Brothers. En el nostre dia a dia dibuixem òrbites sense adonar-nos-en. Les nostres rutines acostumen a ser circuïts tancats: al voltant de la família, de les amistats, del veïnat, de l’escola… Quan coneixem algú, entrem en òrbita amb aquesta persona i ens impulsa cap a trajectòries on no hauríem anat si no l’haguéssim conegut. Aquest espectacle gira al voltant de tot això. “Hem volgut fer un paral·lelisme entre les voltes que donen els cossos a l’Univers i les voltes que les persones donem en aquest petit planeta Terra”, assegura Pep Farrés, membre de la Cia Farrés Brothers.

A Orbital coneixem dos nens i una nena que juguen a viatjar a l’espai. Els hi apassiona. Però un dia, les seves òrbites es bifurquen: els pares de la nena troben feina en un altre país. I l’amistat es refreda. Passen els anys. Ara, els dos nens són adults i viuen vides molt diferents. I de cop i volta reben un paquet cadascun: una mena de mapa amb unes estranyes indicacions. Aquest serà l’inici d’un inquietant joc de pistes que els portarà cap a la seva amiga d’infantesa. Ella és a punt de fer realitat el somni dels tres: volar de veritat cap a l’espai. Ser astronauta.

La companyia farà la pre-estrena de l’espectacle aquest diumenge, 9 de febrer, a LaSala, en la sessió familiar. Abans però, del 4 al 7 de febrer, faran 4 passis escolars.