Les aranyes de Rosa Renom, fins diumenge al TNC

L’actriu sabadellenca Rosa Renom tanca aquest diumenge les funcions de La casa de les aranyes, una obra del dramaturg Paco Zarzoso que ha fet una breu temporada a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. Renom la va estrenar al TNC el passat 22 de gener i afronta entre aquest dijous i diumenge les darreres quatre funcions. També hi actua l’actor Santi Ricart, nascut a Vic però resident a Sabadell.

Dirigida per Lurdes Barba i Paco Zarzoso, l’obra expressa que revelar un passat misteriós pot condicionar el present. Text de maduresa del valencià Zarzoso, La casa de les aranyes retrata amb una fràgil delicadesa la desolació d’unes vides distanciades del contacte amb la resta de la societat, i fortament marcades per les cicatrius que els lliguen als seus records més incòmodes.

Renom, consolidada en l’escena teatral catalana, ha actuat els darrers anys sota la direcció de consagrats dramaturgs com Sílvia Munt, Lluís Pasqual, Mario Gas, Sergi Belbel i Àlex Rigola.

La trama de La casa de les aranyes se situa a la vora d’un pantà, on s’alça un edifici mig abandonat i on durant força temps només hi han viscut algunes aranyes descomunals. El clima de la comarca va canviar absolutament quan la construcció de la presa hidroelèctrica va submergir en l’oblit el poble més proper. Des d’aleshores, els pocs habitants de la zona malden per superar la seva complicitat més o menys directa en la destrucció d’aquells paratges, mentre els caçadors furtius n’amenacen cada dia la tranquil·litat.