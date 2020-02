Transport públic: el Govern vol una tarifació pròpia a Sabadell i una zona única vallesana

El Govern vol crear una tarifació pròpia pel transport públic a Sabadell i crear una zona pròpia al Vallès Occidental per la mobilitat entre els seus municipis. Aquesta és l’aposta de l’executiu davant del paper inexistent de Sabadell a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i el desplegament retardat en la T-Mobilitat. Les diferències de preus o el greuge de pagar dues zones en els viatges entre Sabadell i Terrassa està entre els motius al·legats des de l’executiu.

El tinent d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha anunciat les intencions pel que fa al transport públic en el marc del ple municipal d’aquest dimarts en què s’han aprovat els canvis de preu dels autobusos Transports Urbans de Sabadell (TUS). Els bitllets senzills pugen, mentre que els mensuals van a la baixa. “L’Ajuntament ha de tenir el control en la tarifació”, ha exposat el regidor, que ha apostat per “crear una zona única” a la comarca.

A banda de la modificació de preus de la TUS, el ple també ha aprovat augmentar la freqüència durant les tardes de dies laborals de les línies L4, L14 i L44 del servei d’autobusos.

Canvis a la TUS: quant em costarà el bitllet?

El bitllet senzill, que fins ara costava 1,50 euros, puja a 1,60 euros (+6,67%). També ho fa la targeta de 10 viatges, que augmenta trenta cèntins, fins als 8,80 euros (+3,53%). La targeta mensual, que és personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges en 30 dies, costarà un 16,67% menys, passant de 45 euros a 37,50 euros que costarà un cop s’aprovin les tarifes. Aquest mateix títol per a menors de 30 anys, la T-Mensual Jove, és la que tindrà el descens de preu més important i valdrà 26 euros respecte els 32,50 euros que costa encara (-20%).

Així, els preus de la TUS seran considerablement inferiors als oferts per l’ATM d’una zona. Per fer-se una idea de la comparativa: la T-10 de la TUS és la T-Casual (11,35 euros per una zona, unipersonal) i la T-Mensual equival a la T-Usual (40 euros per una zona). Els canvis han estat aprovats amb el vot de tots els grups excepte Junts i ERC, que s’han abstingut.

Amb tot, el regidor ha assegurat que els títols de la TUS –per norma general més barats que els de l’ATM– són prou competitius dins de la ciutat. Ha reconegut, però, que no es pot “competir amb un títol que ofereix per la gent que no és de Sabadell”.

Canvis a la xarxa i la T-Mobilitat, les demandes de l’oposició

Els grups de l’oposició han reclamat la posada en marxa de la T-Mobilitat perquè es puguin redifinir les tarifes tant a Sabadell com al Vallès. ERC i la Crida han exposat la necessitat d’aplicar aquesta targeta electrònica al Vallès, una mesura que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, la Crida ha emplaçat també a seguir l’exemple de Barcelona ciutat, on s’ha implementat una xarxa ortogonal d’autobusos.

Ciutadans ha demanat fer un cop d’ull a les despeses generades per la TUS perquè el servei sigui sostenible econòmicament. Així mateix, han lamentat els nivells d’inversió en transport públic. “Hem estat per quart any consecutiu la ciutat que menys hi inverteix“, ha exposat el regidor José Luis Fernández (Cs). També des de Junts han tornat a demanar una aposta pel transport públic sabadellenc.