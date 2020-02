El Sabadell suma 16 jornades en play-off i Boris diu que seria una “decepció” no fer-lo

La derrota davant l’Hèrcules no hauria d’afectar l’excel·lent trajectòria del Centre d’Esports en aquesta lliga. L’equip d’Antonio Hidalgo ha estat gran part del campionat en posicions de play-off. De fet, va ocupar per primera vegada la zona noble després de guanyar 1-0 a La Nucía, rival de diumenge, en el duel de la Creu Alta de la cinquena jornada. Feia 8 anys, des de la temporada 2010/11, que no trepitjava els llocs de privilegi. D’aleshores ençà, només en 3 jornades s’ha vist desplaçat dels quatre primers llocs. De les 23 jornades disputades, el Sabadell ha estat en play-off en 16, de les quals en 8 ho ha fet com a líder. Va estrenar el lideratge en la jornada 15 i l’ha defensat amb èxit en 8 de les 9 jornades posteriors, fins ara que té 3 punts d’avantatge sobre el segon, Barcelona B, i 5 punts sobre el cinquè classificat.

Tot i que el cos tècnic i el vestidor transmet el missatge del ‘partit a partit’, Boris Garrós, protagonista diumenge passat amb el seu gol, ha admès que “seria una decepció no fer el play-off. Portem treballant des de la primera jornada per estar a dalt. No ens podem posar les mans al cap ni caure en el derrotisme per l’ensopegada contra l’Hèrcules. Jo no sé si serem campions, però si fem les coses bé, com fins ara, acabarem entre els quatre primers, n’estic segur”. El davanter barceloní va matisar que “si l’objectiu és aquest, hem d’entendre que estem fent un camí i la derrota contra l’Hèrcules és només una pedreta en aquest camí. Estàvem molt ben acostumats amb 7 victòries consecutives a casa i poden passar coses com aquestes a Segona B, una categoria molt igualada”.

Mai dues derrotes

El Sabadell ja pensa en el pròxim partit a la Ciutat Esportiva Camilo Cano per enfrontar-se a La Nucía que ahir es va posar al dia jugant els 76 minuts pendents contra el Lleida. El conjunt dirigit per l’exarlequinat César Ferrando es va imposar per 2-1 (trencant així una ratxa de 8 jornades sense conèixer la victòria) i es manté invicte al seu terreny de joc, on suma 5 victòries i 6 empats. De retruc, deixa a l’equip lleidatà a una distància de 9 punts respecte a un Sabadell que tindrà el repte, diumenge (18.30 h), de trencar aquesta imbatibilitat dels alacantins a casa seva. Serà també el moment de comprovar la capacitat de resposta dels arlequinats després de l’ensopegada contra l’Hèrcules. De fet, el Sabadell mai ha encadenat dues derrotes consecutives en aquesta lliga. En els 4 antecedents ha respost amb una victòria. La pitjor estadística en 2 partits seguits són els dos empats (1-1) davant Orihuela i Olot.

La gran novetat a La Nucía podria ser el debut com a titular del central basc Xiker Ozerinjauregui, que avui dijous serà presentat oficialment juntament amb Carlos Beitia. El tècnic no recuperarà cap dels lesionats (Pajarero, Aleix Coch i Lanzarote) i a més perd a Néstor Querol per sanció. El seu lloc el podria ocupar un altre dels fitxatges del mercat d’hivern, el gallec Heber Pena.