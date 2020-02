Perill de col·lapse als jutjats de violència masclista de Sabadell

On hi havia quatre jutjats, ara només n’hi haurà dos. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) planteja centralitzar els jutjats de violència contra la dona al Vallès Occidental a les seves capitals, Sabadell i Terrassa. La mesura suposaria eliminar el servei a Cerdanyola del Vallès i Rubí, i implicaria atendre més casos de violència masclista als equipaments de les cocapitals. Molts més.

Sobrecàrrega a Sabadell

A la ciutat, l’impacte d’assumir el servei de Cerdanyola del Vallès significaria un augment del volum de feina a l’Eix Macià. A partir de les dades de Consell General del Poder Judicial, el D.S. ha estimat que l’augment de casos seria de més d’un 50%: fins al tercer trimestre del 2019 (la darrera dada disponible), els jutjats de Cerdanyola van assumir 456 assumptes de violència contra la dona. Si Sabadell hagués assumit aquesta activitat, hauria portat 1.323 casos, un 52% més.

Si es pren com a referència el còmput total de l’any 2018, l’increment ascendiria al 57%. Sabadell ja és una de les àrees judicials amb més activitat de tot l’Estat: només el 2018 van obrir 28.784 nous casos i en quedaven per resoldre 16.680, quasi el doble que a Terrassa (+81%).

El TSJC justifica l’eliminació de jutjats a partir d’un informe estadístic, que sosté que molts jutjats no arriben ni a la meitat de la càrrega de treball –establerta en 1.600 casos–. És una solució que pretén l’especialització, però que condicionaria l’atenció de proximitat dels casos de violència masclista i que podria conduir al col·lapse del sistema. “Seria un caos”, assenyala José Miguel García, advocat especialitzat en violència de gènere, que exposa que un jutjat de violència contra la dona “no és un jutjat qualsevol”: “Els casos s’han de resoldre el mateix dia. Hi ha l’atenció a la víctima, un judici ràpid, un informe forense…”, explica. Només el 2018 es van registrar 715 denúncies per violència contra la dona a Sabadell. Fins al setembre del 2019, se’n van recomptar 571.

Encara no està decidit

La decisió encara no està presa però s’inclou en un document oficial del TSJC –Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona–, que preveu l’eliminació de deu jutjats catalans. La proposta ha de passar primer pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i després pel Ministeri de Justícia, que ha d’aprovar-ho via decret. De moment, però, la iniciativa ha topat amb una forta oposició.

“No sé com poden pensar a retallar en això… Si ara es viu amb por a denunciar, no sé com serà”, exposa una víctima de violència de gènere, que ja viure en el seu dia el tràngol judicial. Els advocats s’afegeixen a les crítiques de les víctimes i ho consideren una “absurditat”. “Es desincentivaria la denúncia i s’excediria la càrrega màxima a Sabadell”, considera el degà del Col·legi d’Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández.

Amb tot, l’última paraula la té Madrid, i des de Barcelona, el departament de Justícia de la Generalitat ho viu amb preocupació i exigeix consens abans de fer cap pas. “No hi estem a favor. Cal preservar l’actuació de proximitat, molt especialment en la violència contra les dones”, exposen al D.S. fonts del departament.

Sabadell: rebuig unitari

La política sabadellenca també s’oposa unitàriament a la comarcalització dels jutjats. A l’Ajuntament –des d’on s’ha reclamat un nou edifici judicial pels problemes a l’Eix Macià– consideren que cal “ampliar recursos, no retallar-los”. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha exposat en declaracions a aquest diari que la iniciativa del TSJC “s’oposa frontalment al que haurien de ser les polítiques per lluitar contra aquest tipus de violència”.

El ple municipal va aprovar una moció de PSC i Podem el dimarts passat en què s’expressava el rebuig al procés centralitzador. El text emplaça el TSJC a no traslladar la proposta al CGPJ. Així mateix, s’exigeix a la conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya que rebutgi la comarcalització prevista i que el ministeri de Justícia espanyol no aprovi el decret. Ara està en mans del TSJC reconsiderar-ho. No seria el primer cop: el 2016 ja es va fer marxa enrere a una iniciativa similar.