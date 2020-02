6,2 milions d’euros i 17 municipis afectats, balanç del Gloria al Vallès Occidental

El temporal Gloria ha deixat als municipis del Vallès Occidental danys valorats amb més de 6,2 milions d’euros. Així ho ha quantificat el Consell Comarcal en una primera valoració basada en les estimacions realitzades pels diferents ajuntaments per poder tramitar els ajuts corresponents. Des del Consell s’ha derivat aquesta informació a la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.

Els municipis amb afectacions són: Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

A Sabadell els danys es quantifiquen en més de 240.000 euros per afectacions en parcs i jardins, enllumenat públic, vialitat, edificis i equipaments municipals, esllavissades, servei recollida de residus i neteja viària, mobilitat, trànsit i transport. El municipi més afectat de la comarca, però, és el de Barberà del Vallès, on s’han quantificat danys per un import de 3,8 milions euros, ja que han tingut greus afectacions a l’espai públic, concentrades sobretot en un carrer del municipi.

A Viladecavalls, el segon municipi amb més danys quantificats, s’arriba als 850.000 euros en la valoració econòmica de les afectacions, sobretot per l’afectació al camí d’accés al un centre sociosanitari. A Terrassa s’han quantificat els danys en 600.000 euros per a afectacions a l’espai públic, a edificis municipals i en esllavissades.

Per la seva banda a Sant Cugat la retirada d’arbres de l’espai públic i del medi natural i altres danys superen els 170.000 euros quantificats. La xifra s’eleva fins a més de 150.000 a Palau-solità i Plegamans i arriba als prop de 110.000 a Castellar del Vallès. A Gallifa també s’han produït danys importants, quantificats en més de 106.000 euros mentre que a Polinyà la valoració econòmica de les afectacions és de prop de 90.000 euros.

Amb quantificacions per sota dels 30.000 euros es troben: Matadepera, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat i Rellinars. Hi ha municipis com Castellbisbal, Ullastrell o Vacarisses que manifesten haver patit danys però no presenten valoració econòmica.