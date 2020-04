Publicitat

L’Ajuntament de Sabadell ha publicat dues ofertes de feina aquest dimarts. En concret, el consistori busca dos perfils: un tècnic mitjà mediador del col·lectiu magrebí i un mediador cultural del col·lectiu subsaharià.

Les candidatures per optar a aquestes places es poden enviar fins a aquest dijous 9 d’abril donat el caràcter d’urgència de la convocatòria. Per a la primera oferta es pot enviar la documentació a través d’aquest enllaç i per a la segona en aquest altre.

