El part que va vèncer la Covid-19

Ella és la María. Té cinc dies de vida i és la protagonista del primer naixement d’una mare infectada de coronavirus a l’hospital Parc Taulí. En un part sense precedents, el personal hospitalari va aconseguir esquivar la pandèmia i que la petita nasqués sana. Ara, fora de perill, el pare, Carlos Cordón, explica com han viscut un part entre dues aigües: entre les pors de la malaltia i l’alegria de donar a llum.

El 17 de març, el Carlos feia públic que havia donat positiu en coronavirus en el seu perfil d’Instagram, on difon informacions en qualitat d’alcalde de Cerdanyola del Vallès. Amb la seva dona de 37 setmanes i una nena de quatre anys, va tancar-se en una habitació. “Des del primer dia vam viure separats i ja em van dir que no podria assistir al part”, explica ara. El que no sabien en aquell moment era que la seva parella, la Gemma, també tenia la malaltia. Uns símptomes lleus –pèrdua del gust i de l’olfacte– els van fer aixecar sospites i van fer el test in extremis. Tant és així que van conèixer el positiu cinc hores abans de posar-se de part. “No vam tenir temps per reaccionar”, recorda.

El diagnòstic va trasbalsar més al Parc Taulí, on mai abans s’havia hagut de fer front a un part així i van posar en marxa un protocol especial. Minuts després de trencar aigües –la matinada entre l’1 i el 2 d’abril– va arribar l’ambulància equipada. “Se la van endur al Taulí i no la vaig veure fins a l’endemà. Em vaig quedar despert tota la nit”. La Gemma va donar llum al quiròfan, en un part aïllat de la resta d’activitat hospitalària i amb mesures de precaució extremes.

Contacte mínim

El Carlos va rebre una trucada a les 7 h. A l’altra banda, un metge del Taulí li donava la bona notícia. Es va desplaçar fins a l’hospital, on va poder recollir la petita, que estava separada de la seva mare. Encara ara, i durant els pròxims dies, el contacte mare-filla serà mínim. “No pot tocar la María ni fer-li petons. Només li pot donar el pit i sempre amb mascareta”, apunta el Carlos, que explica que la Gemma “porta malament” la distància amb la seva fi lla. Fins al 13 d’abril – quan farà 15 dies dels primers símptomes– haurà de ser així. “Un dia li explicarem que va néixer en un moment molt complicat i que va ser un motiu d’esperança per a molta gent”, diu el Carlos amb aquella alegria d’haver tornat a ser pare.

