El Taulí rep 1.000 tests ràpids del Ministeri de Sanitat

El Parc Taulí ha rebut en les darreres hores 1.000 tests ràpids de detecció del coronavirus enviats per part del Ministeri de Sanitat del govern espanyol.

Tal com va apuntar diumenge el ministre Salvador Illa, aquests tests es podran utilitzar com a complement de les proves PCR, les considerades més fiables. El responsable de Sanitat va explicar que aquests tests ràpids s’utilitzaran “com a complement en una primera fase de cribratge ràpid als llocs amb prevalença alta de la malaltia, com hospitals i residències”.

Amb aquests instruments també es busca tenir un nombre més alt de població diagnosticada per aquesta malaltia. Segons el Ministeri de Sanitat, aquests tests ràpids detecten la Covid-19 en més del 80% de casos quan la persona ja fa més d’una setmana que està infectada, i aproximadament en un 64% de les persones que han començat a tenir símptomes.

A tot Espanya el govern central ha repartit 1.029.600 tests ràpids d’aquesta darrera comanda, dels quals 180.000 han anat a parar a Catalunya, la segona comunitat autònoma que n’ha rebut més després de Madrid, on se n’han destinat 206.400.

