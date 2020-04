Rècord d’altes per coronavirus en un dia al Taulí: 67

Publicitat

Entre aquest dimarts i dimecres el Taulí ha donat d’alta 67 pacients que tenien coronavirus, la xifra més alta assolida des de l’inici de la pandèmia. En total, fins ara 450 persones ja han pogut abandonar l’hospital i tornar a casa seva. Fins ara el dia que se n’havien donat més era dimarts de la setmana passada, 31 de març, quan se’n van donar 53.

D’altra banda, les defuncions ja són 201 en total. Amb 13 morts, aquest dimecres hi ha hagut un repunt de les víctimes mortals respecte a la xifra de 8 o 9 que s’havia mantingut diàriament durant la darrera setmana.

El nombre de persones ingressades en total avui també indica que l’hospital de Sabadell passa per un moment que li permet agafar una mica d’aire. Respecte al dia anterior, aquest dimecres hi ha 44 pacients menys atesos pel Taulí, tant a la corporació com a l’hotel Verdi. A planta són 47 menys, 390 en total; mentre que a l’UCI hi ha un usuari més, 67 en xifres absolutes.

Per trobar un nombre similar de persones ingressades a planta cal retrocedir 12 dies, fins 399 usuaris que hi havia en aquests espais el 27 de març. A l’establiment hoteler de l’Eix Macià hi ha dues persones més amb la Covid-19 a diferència d’aquest dimarts; 114 en total, totes amb símptomes lleus.

