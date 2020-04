Cal Molins crea un espai web amb recursos educatius en obert durant el confinament

El Centre de Formació Cal Molins ha creat un nou apartat web #JoEmFormoaCasa amb recursos educatius en obert. Per primera vegada, continguts presencials que s’ofereixen a les aules estaran accessibles en línia. En concret, des del Punt Òmnia de Cal Molins es facilita l’accés a tot un seguit de recursos d’autoaprenentatge TIC com eines Google o Linkedin. L’apartat #JoEmFormoaCasa s’actualitzarà de forma periòdica durant el confinament.

D’altra banda, el Centre de Formació Cal Molins ofereix la possibilitat de formació en línia en més de 170 cursos de sectors professionals molt diversos per mitjà de l’Aula Mentor. Aquesta iniciativa de formació oberta, flexible està adreçada a persones adultes (en situació d’atur o en actiu) que desitgin ampliar les seves competències personals i professionals.

La iniciativa està promoguda pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i els cursos d’Aula Mentor permeten obtenir un certificat d’aprofitament emès per aquest Ministeri. Des del Centre de Formació Cal Molins es facilita la gestió per accedir-hi i és un dels llocs de la xarxa d’Aula Mentor on poder fer els exàmens presencials per obtenir-ne la titulació corresponent. Actualment qualsevol persona es pot matricular enviant un correu electrònic a vaporllonch.sabadell@aulamentor.es. Un cop haver fet la formació i quan el Centre de Formació Cal Molins estigui novament obert es podrà fer l’examen presencial prèvia sol·licitud.

El cost és de 48 euros per a cada curs i dona dret a l’accés a tots els recursos durant 60 dies. En el cas de no finalitzar el curs en els 60 dies inicials es podrà ampliar en 30, 60 o 90 dies, tantes vegades com sigui necessari. El cost de cada mensualitat posteriors és de 24 euros.