Com celebreu aquest any la mona? Envieu-nos les vostres fotos!

Aquesta Setmana Santa és atípica, amb un Diumenge de Rams sense benediccions, un Dijous Sant sense processons i un Dilluns de Pasqua… sense mones? De ben segur que no! Qui més qui menys aquest any se les empescarà perquè a casa no hi falti aquest dolç tradicional.

Des del Diari de Sabadell fem una crida perquè compartim aquesta celebració tan atípica aquest any amb tots els nostres lectors, sigui amb mones de pastisseria o casolanes, totes seran delicioses i de ben segur que tothom qui les vegi en voldrà tastar un mos! Us convidem que ens feu arribar les vostres mones al WhatsApp del Diari, 682 146 542. Totes les que rebem les publicarem a la nostra pàgina web.

