Barberà Promoció ofereix cursos virtuals gratuïts a empresaris i ciutadans

Petits empresaris o emprenedors barberencs potser fa temps que arrosseguen lleugeres necessitats que, solucionades, podrien significar grans passos en els seus negocis. Una pàgina web senzilla per vendre productes, una bona comunicació a través de correu electrònic, promoció a les xarxes socials o presència als cercadors. Són alguns avenços indispensables per adequar-se al nou mercat. Amb aquesta idea, la plataforma digital LocalTec ofereix gratuïtament formació virtual. La iniciativa s’ha engegat des de la Fundació Barberà Promoció, amb el suport de l’Ajuntament.

“És una manera d’accedir a eines que hi són, que a vegades fem servir de manera individual, personal o familiar, però que no pensem que, amb una mica més d’aprofundiment, poden tenir un resultat molt positiu als nostres negocis”, explica l’alcalde de Barberà, Xavier Garcés. En total, hi ha una trentena de cursos diferents, tots orientats a millorar la competitivitat a través de la tecnologia. A banda dels recursos més bàsics per a negocis, també s’ofereixen solucions organitzatives per a autònoms. Tots els cursos són molt fàcils de seguir, tenen una durada curta, i estaran disponibles, com a mínim, fins al 31 de desembre, en funció del seu èxit.

Tot plegat s’ha posat en marxa a contrarellotge: “És una mesura especial per a col·lectius castigats i desafavorits. A vegades ens demanen coses que no depenen de nosaltres, com regular alguns impostos, però sí que podem donar suport i ajudar a dinamitzar al màxim”, detalla l’alcalde, qui afirma que la iniciativa servirà per adaptar-se: “A partir d’ara canviarà la forma de treballar, canviarà el món una mica. És un moment de plantejar-se iniciatives i desenvolupar potencialitats”.

També per a ciutadans

La plataforma també ofereix formació digital a la ciutadania. Per exemple, sobre com emmagatzemar fotos en un núvol segur de forma ordenada, com organitzar un viatge, com cercar feina a LinkedIn, o, per a les persones grans, com millorar la qualitat de vida gràcies al mòbil. “És molt important, tenint en compte que és un dels sectors de la població que ho està passant pitjor”, apunta Garcés.

