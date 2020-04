Un miler de denúncies per saltar-se el confinament fins Divendres Sant

La Policia Municipal ha interposat ja gairebé un miler de denúncies a Sabadell per saltar-se el confinament decretat amb l’estat d’alarma. Per aquest motiu, l’Ajuntament fa una nova crida perquè la ciutadania es quedi a casa seva, també durant la Setmana Santa, època en què la majoria de ciutadans aprofiten per fer alguna escapada.

En aquest sentit, la Policia Municipal ha intensificat els controls perquè la ciutadania compleixi les restriccions i per garantir que es compleixin les mesures de confinament. La policia ha interposat unes 990 denúncies per desobediència als agents o per no respectar les restriccions de l’estat d’alarma.