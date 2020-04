Pepi Rivera (Taulí): “Els hospitals han d’intentar buscar la seva normalitat”

Publicitat

La doctora Pepi Rivera, del Taulí, és la directora assitencial de l’hospital de campanya habilitat a la Pista Coberta d’Atletisme de Sant Oleguer. Rivera forma part d’una direcció col·legiada en què el CatSalut és el responsable de la logística i el SEM dels circuits interns.

En aquesta entrevista telefònica la doctora sabadellenca explica com s’ha organitzat el denominat oficialment Hospital Temporal Vallès Salut i aposta perquè el Taulí comenci a recuperar aquells serveis que s’han hagut d’ajornar inevitablement pel coronavirus. L’hospital de la Pista Coberta serà de referència de tot el Vallès Occidental i això vol dir que podria rebre pacients del Taulí, el Consorci Sanitari de Terrassa, la Mútua de Terrassa i l’Hospital General de Catalunya.

Aquest divendres ja es començarà a enviar pacients a l’hospital de campanya?

No, en principi no. Està a punt per començar a rebre pacients si les necessitats assistencials així ho requereixen. El compromís era tenir-lo disponible pel dia 10, però realment hi ha d’haver una necessitat assistencial perquè comencem a activar-nos.

Per tant, no fa falta, de moment?

La realitat és que amb la disminució [de persones ingressades] que hi ha hagut en l’última setmana gràcies a les mesures de control que s’estant fent, ja es veu que ha baixat el nombre de contagis, s’estan donant moltíssimes altes, els primers pacients que van entrar comencen a sortir… a hores d’ara el nombre d’altes és similar al de contagis i els hospitals encara poden donar resposta a les necessitats que hi ha.

Per tant, el nostre centre quedaria per quan realment es necessités si s’arriben a omplir els hospitals.

Això pel que fa al Taulí, però l’hospital de campanya donarà servei als dos de Terrassa i el General de Catalunya a part del de Sabadell.

Tots els hospitals estan en una situació molt similar a la del Taulí. I s’obrirà al mateix temps per a tots i en funció de les necessitats que tinguem. Però com que el centre coordinador del CatSalut sap com estan les coses, està distribuint els malalts perquè això s’obri quan hi hagi una necessitat de tots.

Creu que pot arribar el moment en què sigui necessari?

És possible que hi hagi una mica de repunt si hi torna a haver més moviment. Ja hi ha una previsió dels epidemiòlegs que n’hi pugui haver una mica, però sobretot sí que és veritat que els hospitals han d’intentar buscar la seva normalitat. Ara mateix tots els centres estan sent plantes covid. S’ha de tornar a atendre tot el que no és coronavirus i per una necessitat imperiosa s’ha deixat d’atendre. S’han de reobrir espais d’oncologia, de les diferents especialitats, s’han de tornar a fer cirurgies, etc. Hi ha pacients que tenen problemes que precisen control i ara tot està en stand by. Realment s’ha d’anar desescalant una mica la pressió que s’ha produït durant aquestes últimes setmanes.

Al Taulí han habilitat més espais per a aquests pacients no-covid?

Sí, fruit de les altes que s’han donat a domicili i dels malalts que s’han pogut traslladar a l’hotel Verdi hem pogut desescalar.

Ara mateix hi ha dues plantes que durant tot el temps s’han mantingut com a no-covid, la de psiquiatria, la 7a, i la 3a, de maternoinfantil; a part d’alguna del VIIè Centenari. I ara, dintre el que és Taulí, la idea és que la segona planta passi a ser espai no-covid. És la planta de pediatria i té 42 llits com a màxim.

Tornant a l’hospital de campanya. Quin és el perfil dels pacients que hi ingressarien?

No seran crítics ni amb previsió que puguin empitjorar, però després les malalties van com van. La idea és que siguin pacients aguts no greus, amb una pneumònia per covid, insuficiència respiratòria i que, per tant, necessiten tractament mèdic, portar oxigen, cures i veure l’evolució.

Aquests casos s’associen a alguna edat en concret?

Sobretot, la malaltia s’està expressant a partir de la cinquena dècada. Per tant, probablement tindrem una proporció molt alta de persones d’entre 50 i 70 anys, més o menys; però hi haurà menors de 50 i majors de 70 perquè el procés vagi bé, en què creiem que no caldran cures intensives.

I a homes i dones per igual?

Depèn de com s’expressi la malaltia. Tenim diferents cubicles i farem una segregació inicial per sexes perquè crec que sempre hi ha una major proporció de sexe però veurem com ens arriba en aquest moment.

Es contempla la possibilitat de fer amb l’hospital de la Pista Coberta el mateix que amb l’hotel Verdi, enviar-hi pacients per alliberar llits del Taulí?

Si el pacient necessita anar a un entorn hospitalari perquè no pot anar al seu domicili perquè podria contagiar, anirà a l’hotel Verdi. A l’hospital de campanya hi aniran pacients que necessiten tractament.

Els pacients de l’hospital de campanya hauran passat abans per planta?

Ja hauran passat per l’hospital, se’ls haurà diagnosticat amb una prova PCR, s’haurà vist que no són pacients que estiguin evolucionant d’una forma ràpida i un cop es vegi que en 24 o 48 hores són uns pacients que tenen una mínima estabilitat llavors es traslladarien cap a l’hospital de campanya. És una proporció alta de pacients i per tant fa falta tenir una alternativa.

Quin és el percentatge d’aquest perfil de pacients?



[El coronavirus] és una malaltia que està precisant molts dies per solucionar-se, està sent llarga pel que fa a trajectòria i estada mitjana. Però són pacients que no empitjoren d’una forma progressiva, el que empitjora ho fa relativament de pressa. Hi ha indicadors per veure si hi haurà una mala evolució i, per tant, aquest malalt s’ha de quedar a l’hospital per fer ventilació no invasiva, entrar a semicrítics o a l’UCI. Aquí vindria aquell pacient que necessita una convalescència, un tractament, i que potser són 8 o 12 dies però no preveiem que es pugui complicar. Tot i així hi haurà malalts que es complicaran perquè és normal, no ho pots preveure tot.

Quina estada mitjana tenen les persones ingressades al Taulí per coronavirus?

Està sent alta, superior als 10-12 dies, per això ara veiem les altes. Hi ha pacients que estan 7 dies, però solen ser-hi una mica més. També, al principi, s’ha estat molt restrictiu per entrar a planta perquè la demanda era tan altíssima que solament entraven pacients que tenien pneumònia , necessitaven oxigen, etc, i necessitaven una estada mitjana relativament alta.

A l’UCI l’estada mitjana que es coneix és de gairebé quatre setmanes, entre tres i sis. És el càlcul que està marcant la documentació científica. Per això s’està tenint tanta necessitat de llits UCI, perquè l’estada és molt llarga.

Hi ha la possibilitat que es traslladin usuaris de residències a l’hospital de campanya?

No està previst. El malalt de residència és més de sociosanitari, que ara mateix està atenent pacients aguts perquè s’ha destinat a això, però es tractaria de rebre pacients aguts que puguin estar distribuïts en diferents espais i deixar el sociosanitari per atendre els malalts de les residències.

Quants professionals treballaran a l’hospital temporal?

Si l’hem d’obrir tot, entre els que hi siguem presencialment més els de suport, una mica més de 250. Es necessiten molts professionals de dia i són dos torns de 12 hores. Entre 250 i 300 professionals si l’hospital funcionés totalment.

En aquests moments seran un 70-75% d’Atenció Primària de l’ICS i un 25-30% del Taulí. Per sort el Taulí en pot dedicar menys perquè també és veritat que té gairebé tots els seus professionals i totes les especialitats centrats en les plantes covid i ara aquí Primària pot ajudar una mica més.

La idea és que si en algun moment Primària ha de tornar a obrir tots els seus dispositius, el Taulí haurà de reforçar una mica més.

S’han incorporat estudiants, jubilats i es compta amb els voluntaris?

Una trentena de persones. S’han incorporat estudiants i pre-MIR, tots ells contractats. Jubilats se n’han incorporat pocs i, sobretot, si se n’ha incorporat algun ha sigut en àmbits no-covid. Pensem que el jubilat és una persona d’edat i, per tant, de risc; i entrar-la a una zona de risc on la malaltia és especialment agressiva amb les persones grans no té cap sentit.

Els voluntaris han de ser sempre en un entorn de vinculació laboral. Tampoc els hem de posar en un entorn de risc alt. Per tant, de moment funcionem amb voluntaris que s’ofereixen a treballar, però sempre amb una vinculació laboral establerta, ja sigui amb Atenció Primària, l’Ajuntament, el Taulí… però hi ha d’haver una vinculació per donar protecció a qualsevol professional que estigui a l’hospital.

Com s’ha dividit l’hospital de campanya?

L’hem sectoritzat per anar obrint en quatre fases, cinc en realitat. L’entorn és difícil, no és el natural, no és un hospital en si, tampoc és una Atenció Primària, és un entorn desconegut. La idea és que encara que disposarem de 14 llits per cubicle, obrirem amb 12.

Per tant, obriríem els 15 cubicles que tenim amb 12 llits, això seran les quatre fases. I després, quan estigui ple si necessitem més llits hi haurà una cinquena fase que serà omplir de 12 a 14 llits en total tots els cubicles. En total seran 210 llits amb una capacitat màxima de 225.

Ens ha semblat que d’aquesta manera es podrà fer més fàcil per tot el món. Al final, l’entorn està bé però serà hostil, ningú està acostumat a treballar així.

Ja ha arribat tot el material necessari?

Sí. Hi ha hagut un treball col·laboratiu brutal. Quan comencem segur que faltarà alguna cosa, però la veritat és que tot el material ha arribat a temps i està tot a punt per poder començar quan sigui necessari, que tant de bo no ho sigui.

Han previst un altre espai per si la pista queda plena?

Sempre hi ha l’opció de recuperar espais que hem estat utilitzant a l’hospital. En aquests moments hem estat utilitzant tot l’àmbit de consultes externes i els hospitals de dia com a àrees assistencials. Si això fos necessari perquè la demanda fos altíssima, tornaríem a tirar d’aquests dispositius evidentment.

Quin és l’últim missatge que vol transmetre per acabar?

Agrair a les institucions, la ciutadania i els professionals que s’han bolcat perquè en una setmana tot això estigués muntat. Inclosos bombers, policia, l’exèrcit, etc, tots a l’una com un sol grup. L’agraïment és màxim perquè en una setmana un no es podia imaginar completar tot això. És un treball col·laboratiu de tots, SEM, CatSalut, l’ICS, el Taulí, l’Ajuntament… tots.

