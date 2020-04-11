11/04/20 SABINA GARCÍA SÁNCHEZ
11/04/20 CARMEN PARRA CALERO
11/04/20 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MUÑOZ
11/04/20 EDELMIRO RUBAL MAURIZ
11/04/20 MERCEDES RIAÑO GAMBÚS
11/04/20 JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ BUENASMAÑANAS
11/04/20 JOSÉ UBIA ZAFRA
11/04/20 FRANCISCO NAVARRO PÉREZ
10/04/20 JOSÉ MONTCUSÍ PEIRI
10/04/20 ANTONIO VALENZUELA GONZALEZ
10/04/20 CARMEN CUELLO CACHINERO
10/04/20 ENRIQUETA MONTLLEO ROMAN
10/04/20 EPIFANIA MEDINA FERNANDEZ
10/04/20 FRANCISCO JOSE PEREZ RUIZ
10/04/20 FUENSANTA HERRERAS MARTIN
10/04/20 AMALIA BLANCO TRUJILLO
10/04/20 JOAQUIN GUMBERT ARAGUEZ
10/04/20 TRINIDAD CASTAÑE ROS
10/04/20 MARIA MERCEDES SANZ FELIU
10/04/20 MERCEDES DEIDAMIA ZAPATA PEÑA
10/04/20 MONTSERRAT TORROELLA SALABERT
10/04/20 RITA ESCAYOLA ARCH
10/04/20 SEBASTIANA GUILLEN SEGARRA
10/04/20 TERESA ROVIRA MATEU
10/04/20 GUILLERMINA AZORIN VAL
Obituari de Sabadell del 12 d’abril de 2020
11/04/20 SABINA GARCÍA SÁNCHEZ