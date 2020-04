Publicitat

La crema de contenidors a Sabadell no ha cessat tot i el confinament de la població. Al carrer de Brutau s’ha originat un incendi en què n’han quedat calcinats quatre i han patit desperfectes altres elements que hi havia a la vora, com els rètols d’un local comercial, vidres i la façana d’un edifici, tenyida de fum.

Hi ha acudit una dotació de bombers, a més de Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra.

