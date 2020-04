Publicitat

Aquest any Dilluns de Pasqua té un regust diferent. El confinament ha fet que no ens puguem reunir amb la família, però també que molts padrins se les hagin empescat per fer arribar la mona als seus fillols i filloles.

Aquí teniu un exemple d’algunes de les fotografies de mones que ens heu fet arribar. Ens en podeu enviar al número de WhatsApp 682.14.65.42

La mona del Xavier i la Cris / CEDIDA La mona de la Laura / CEDIDA La mona del Pedro / CEDIDA A casa de l'Amàlia tenen tres mones / CEDIDA La Laia i la Gisela López García també han tingut mones / CEDIDA L'Alícia ha tingut mona / CEDIDA Una mona de Pasqua tradicional de la Joaquima Carmona Garcia / CEDIDA Mona arribada des de Terrassa, on una pastisseria sense gluten també la fa arribar a domicili al Manel / CEDIDA

