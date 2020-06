Nani Valero (Crida): “Postureig fotogràfic a remolc de la feina feta”

[Per Nani Valero, portaveu de la Crida per Sabadell]

L’any i el mandat venen marcats pel programa populista del PSC, amb obres irrealitzables i menystenint les necessitats socials, comercials i culturals, canviant projectes ja engegats com el del Mercat de Campoamor, i generant conflicte veïnal.

Un pacte de la Concòrdia que esdevé un pacte de favors, primer amb la contractació de la parella de Morell, ara treballant pel PSC a la Diputació, i després amb dos nous assessors de Junts per Sabadell per l’aprovació dels pressupostos.

I mentrestant, un retrocés en les polítiques d’habitatge, on no hi ha fermesa davant dels desnonaments ni nous habitatges públics, amb una crisi que s’agreuja sense donar resposta a l’emergència habitacional i social ara encara més emergent.

Un govern que des del primer dia confon feminisme amb feminitzar, que parla de transparència quan ni tan sols actualitza l’agenda pública. Un govern que sense la feina prèvia del govern de transformació no tindria cap projecte sobre la taula. Un govern que premia l’estètica i la foto per sobre de les accions reals.

