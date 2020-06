Antoni Garrell: “Necessitem una indústria de proximitat”

Independència tecnològica

Una altra prioritat que segons l’expert sabadellenc ha posat en relleu el coronavirus és que cal tenir més independència; no dependre només de la Xina i els Estats Units. Garrell assegura que hi ha productes que ara s’importen que es podrien desenvolupar perfectament aquí. “Avui dia el coneixement està disponible, d’altres tenim know how i coneixement; no ens hem de conformar a comprar els robots a l’Àsia si els podem fer aquí”, exposa. No es tracta de fer-ho tot per repetit, afegeix, sinó tenir la capacitat de desenvolupar certs elements de tecnologia.

Tres sectors

Antoni Garrell creu que el coronavirus ha demostrat que “necessitem una indústria de proximitat”, basada en l’economia circular i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, perquè “és evident que el nostre sistema està destruint el planeta”. El sabadellenc aposta perquè cada país o territori tingui tres sectors clau: l’agroalimentari, el metall i el tèxtil, els que han donat resposta a les necessitats sobrevingudes que hi ha hagut, sigui al principi amb els aliments; amb els respiradors o els EPIs.

En aquest sentit, Garrell destaca el potencial tèxtil que té Sabadell, “enorme”, i per això creu que té unes oportunitats “enormes”. El futur de la indústria, continua, també implica les sèries més curtes i de proximitat. I si creu que Sabadell té una oportunitat amb la indústria tèxtil, el mateix pensa per al metall, un sector també competitiu al Vallès. Segons Garrell, el que haurien de fer les petites i mitjanes empreses locals és incor- porar valor als seus productes, innovar en producte, com els smart products. “I com més de pressa innovin, més de pressa es recuperaran i competiran en el món”, subratlla.