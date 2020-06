Francesc Camps: “Hi ha d’haver algú que miri la ciutat des de lluny i la vegi tota”

El confinament ens ha fet fer moltes preguntes sobre l’arquitectura i l’urbanisme actuals i la seva idoneïtat per a situacions com les que hem viscut. Les propostes de canvi afloren ara amb més força que mai, però l’arquitecte sabadellenc Francesc Camps creu que no hem d’actuar només a partir del que ha passat ara, i aposta per fer una reflexió més profunda sobre el model de ciutat i de país, partint de més enrere. ”D’aquí a dos anys seguirem parlant del coronavirus? Podem repensar ciutats i habitatges sobre l’especulació d’un futur que encara no sabem? Jo crec que no”, apunta Camps. De com millorar les ciutats i els habitatges, però, sí que creu que cal parlar-ne. Sobretot, perquè al seu parer el coronavirus ha posat de manifest que un percentatge alt dels habitatges construïts en els últims 20 anys no donen un bon resultat, en el sentit que, bàsicament, “cobreixen les funcions que caben als dits d’una mà”.