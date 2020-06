El teletreball ens ha permès allunyar-nos de la feina i d’aquella idea mitificada del cap que crida. Hem guanyat temps per nosaltres i hem deixat de perdre temps en el transport. Ara bé, el teletreball també ha mostrat punts febles. Com ara que no permet fer una barrera entre feina i casa, ja que l’espai físic és el mateix. O que disminueix la desconnexió mental, ja que la disponibilitat durant el confinament ha estat pràcticament de les 24 hores del dia.

Participeu en la nostra enquesta:

Publicitat

Cargando…

Publicitat