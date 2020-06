Desarticulat un grup narcotraficant, part d’ell de Sabadell, que tenia a punt 100.000 pastilles d’èxtasis preparades per enviar a Eivissa

La Guàrdia Civil i la policia espanyola han desarticulat a la demarcació de Barcelona un grup criminal dedicat al tràfic internacional de droga, amb presència a Sabadell. En l’operatiu, que s’ha resolt amb cinc detinguts, els agents han intervingut 100.000 pastilles d’èxtasi preparades per enviar a Eivissa, 160 quilos de marihuana, 71 kg d’haixix, 1 kg de ketamina i 6 kg de cristall.

Els arrestats són veïns de Badalona, Sabadell i el Pla del Penedès, i estan acusats de delictes de pertinença a organització criminal i de tràfic de drogues. El grup estava perfectament jerarquitzat, amb un cap controlant tots els operatius, un segon comandament seleccionant els llocs de venda i tres persones transportant la droga al doble fons de vehicles.

L’arrest culmina una investigació iniciada al març, quan la policia va tenir sospites que a una nau industrial de Sabadell s’hi feien activitats relacionades amb el narcotràfic. En paral·lel, la policia espanyola va investigar una persona relacionada amb el tràfic de drogues amagades al doble fons de vehicles.

Fruit dels primers resultats de les investigacions, la Guàrdia Civil i la policia espanyola van crear un grup conjunt amb agents de l’Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga de la Unitat de la Policia Judicial de Catalunya de la Guardia Civil, de l’Equip contra el Crim Organitzat de les Illes Balears i del Grup d’Estupefaents de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de Barcelona de la policia espanyola.

Publicitat

Els agents van comprovar com el grup, establert a Barcelona, estava perfectament jerarquitzat, amb un màxim responsable encarregat de distribuir les funcions a la resta de l’equip i d’administrar els diners. Sota el cap, hi havia una persona responsable de seleccionar els llocs on es feien els intercanvis de droga i diners. La resta de la banda s’encarregava del transport de les substàncies amagades en el doble fons de vehicles.

La investigació policial durant aquests mesos s’ha desenvolupat en tres fases. En primer lloc, el 18 de maig, la policia va requisar a la Jonquera (Alt Empordà) 150 kg de marihuana amagats en un camió quan el vehicle intentava creuar la frontera a França en direcció Alemanya. Allà van detenir els dos ocupants del camió.

Més tard, el 5 de juny, la policia va arrestar el cap de l’organització i la seva ma dreta, després que lloguessin un traster a Barberà del Vallès per guardar-hi 10 kg de marihuana, 71 kg d’haixix, 52 kg d’èxtasis -100.000 pastilles-, 6 kg de cristall i 1 kg de ketamina en pols.

Finalment, el 6 de juny, els agents van registrar els domicilis del responsable de l’organització i de la seva mà dreta, on van intervenir 150.000 euros, quatre cotxes de gamma alta i una pistola amb el número de sèrie esborrat. Durant el registre van detenir el cinquè integrant del grup.

Publicitat