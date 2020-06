El tresorer municipal demana empara davant les acusacions d’ERC pel fraccionament a Smatsa

El Govern de Sabadell ha anunciat la petició d’empara del tresorer, Josep Abellán, després que la setmana passada ERC va denunciar que el consistori havia acordat fraccionar el pagament dels 2,5 milions d’euros que l’empresa Smatsa deu al consistori arran de les liquidacions dels anys 2015 i 2016. Els republicans apuntaven en un comunicat que Abellán havia validat la decisió, fet que reprovaven donat que és testimoni en el cas Mercuri.

El portaveu del Govern i primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, assenyala que el tresorer es va inhibir, una dada que es troba, apunta, en l’expedient relatiu al fraccionament del deute. “L’acusació és infundada, i és per això que s’ha demanat en Junta de Govern Local que ERC demani perdó per les acusacions falses”, assenyala Gibert.

En aquest sentit, apunta que si els republicans no es disculpen públicament, estudiaran “mesures per restablir el seu honor”. Des d’ERC apunten que llegiran amb atenció la documentació que els facin arribar sobre l’expedient. “El tema cabdal de qual avui tots ens hauríem d’ocupar és aquest fraccionament de deute, fet durant l’estat d’alarma, d’amagat de l’oposició i sense avals ni garanties, a favor d’una concessionària i contra l’interès públic”, apunta el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez.

Sense substitut

Abellan, precisament, està ocupant la plaça de tresorer municipal de manera temporal. L’anterior tresorer va deixar el càrrec i Abellan, que actualment també és cap de Serveis Econòmics i que en l’anterior mandat a més era cap de Compres, va assumir la funció mentre es desenvolupava el procés per elegir el nou tresorer.

No obstant, no hi ha hagut cap candidatura per aquest càrrec, motiu pel qual el 30 de juny Abellán deixarà el càrrec. “Ara haurem de fer un esforç i buscar dins la casa una persona que pugui ocupar la plaça”, detalla Gibert.

