El Creu Alta Sabadell Handbol és nou equip de Primera Nacional

Ara, sí. El Creu Alta Sabadell Handbol, després de gairebé tres mesos d’incertesa, ja sap oficialment que militarà a la Primera Nacional la pròxima temporada. De fet, era líder de la Divisió d’Honor Catalana en el moment de l’aturada per la Covid-19 després de mantenir un dur frec a frec amb l’Handbol Terrassa. Fins i tot van sorgir dubtes perquè els dos equips tenien un partit pendent de disputar entre ells. Finalment, tots dos han pujat perquè els egarencs han comprat la plaça d’un altre equip i els arlequinats ho fan per mèrits propis.

El president del Creu Alta Sabadell Handbol, Albert Bosch, ho veu com “un premi a la gran feina que està fent l’entitat als últims anys, no només en l’àmbit dels sèniors -l’equip B també ha pujat a Segona Catalana- sinó en la base on ara ja tenim uns 150 jugadors”. Aquest ascens, a més, té un gran significat històric perquè des del descens del Centre d’Esports Sabadell l’any 1974, mai s’havia pogut arribar a categoria nacional. “Ara l’objectiu essencial és aconseguir els recursos necessaris per consolidar-nos a Primera Nacional. Sabem que s’han de generar uns 8 mil euros més per cobrir el pressupost en aquesta categoria i farem una campanya molt intensa al barri i a la ciutat”, explica el president, il·lusionat en poder celebrar el 75 aniversari de l’entitat a categoria nacional en la temporada 21/22.

En l’àmbit merament esportiu, no s’espera cap revolució i la idea és mantenir el bloc que ha fet possible l’ascens. “Això depèn més del coordinador esportiu, Eloy Vila, però pensem que aquest bloc, amb el tècnic Sergi Cifré al davant, està plenament consolidat i amb alguns retocs i una plantilla més ampla podem competir amb garanties”, subratlla Albert Bosch. Tampoc canviarà l’escenari dels seus partits, el pavelló de Can Balsach a la Creu Alta. Un dels grans al·licients de la pròxima temporada a Primera Nacional serà, doncs, el derbi sabadellenc entre l’OAR i el Creu Alta Sabadell. Curiosament, va ser el primer partit que van disputar en la pretemporada de l’any anterior, potser un presagi de què vindria després. De moment, la Federació Espanyola d’Handbol ha fet oficial que la temporada 20/21 té previst iniciar-se el 4 d’octubre. L’handbol local guanya força.

