El Consell impulsa un pla de xoc contra la Covid-19

El Consell Comarcal ha aprovat un pla de xoc social per pal·liar els efectes de la Covid-19 des de la institució. S’hi inclouen 50 mesures d’excepció que engloben les diferents competències que té l’ens supramunicipal en àmbits com: suficiència alimentaria, suport als col·lectius més vulnerables, suport en la petició de l’ingrés mínim vital, atenció a la infància, dependència, educació i lleure, habitatge, ocupació, atenció a les dones i diferents mesures per al personal del Consell, entre d’altres.

El Consell Comarcal dedica anualment més del 80% del seu pressupost a serveis d’atenció a les persones i ara preveu redoblar els seus esforços. “Durant l’estat d’alarma s’ha incrementat considerablement el nombre de persones vulnerables”, ha apuntat el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez. D’altra banda, la institució també ha posat el focus en les polítiques de reactivació econòmica i del teixit empresarial vallesà.

Reforç alimentari

El Consell Comarcal farà seguiment per mantenir les targetes moneder d’ajut de menjador actives durant l’estiu per tal de garantir la suficiència alimentaria. A més, repartirà lots de suport social alimentaris que es complementaran des del Consell Comarcal amb productes d’higiene i neteja, incloent-hi mascaretes.

Seguiment de la vulnerabilitat

El Consell ha intensificat el seguiment a col·lectius vulnerables de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials amb el disseny de la intervenció telemàtica, telefònica i de tramitacions en línia. Es mantindran durant l’estiu la línia d’informació i acompanyament emocional a la ciutadania i els Grups d’Ajuda Mútua al dol sense comiat durant l’estiu.

Ingrés mínim vital

Des de l’Observatori del Vallès es prepara un estudi comarcal sobre l’impacte de l’ingrés mínim vital en la ciutadania. A banda, es posarà en marxa els propers dies una campanya de difusió i un espai web per a la màxima difusió d’aquest nou ajut social.

Foment de l’ocupació

Es preveuen accions específiques d’ocupació per a col·lectius específics: dones, persones majors de 50 anys, persones aturades de llarga durada i joves. També l’elaboració de material informatiu per motivar i potenciar el treball amb els joves que busquen feina, especialment pensat per a xarxes socials i ús intensiu de les noves tecnologies en espais públics mentre no es pugui accedir als domicilis.

